Как избежать разрушения автомобильных шин из-за жары

Жаркая погода – это настоящее испытание для автомобильных колёс, так как высокая температура повышает давление в них. При сочетании нескольких негативных факторов есть риск разрушения шин, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

© РИА «Новости»

По его словам, при нагревании воздуха в колёсах с 20 до 50 градусов давление может повыситься на 10%, что в целом является нормальным явлением при условии, что изначально колёса были накачаны правильно.

«Сам по себе рост давления обычно не приводит к разрыву – современные шины рассчитаны на нагрев и имеют запас прочности», – отметил эксперт.

Однако если к росту давления прибавляются другие негативные факторы, возникает риск. К ним Зенченко отнес, в частности, неправильное давление в колёсах при перекачке. Это приводит к тому, что центральная часть протектора становится восприимчивее к ямам и колдобинам на дорогах. Также риски создаёт и недокачка – в сочетании с жарой она грозит деформацией, быстрым нагревом и разрушением, отметил физик.

К прочим рискам он отнёс такие факторы, как трещины, порезы и грыжи на боковине колёс, в том числе неравномерный износ резины. Следует учесть, что высокая скорость также приводит к перегрузке и росту давления, что ухудшает общие условия. Чтобы предотвратить разрушение шин, эксперт порекомендовал минимум раз в неделю проверять давление в колёсах с помощью манометра, а также осматривать на предмет механических повреждений, особенно перед поездками на большие расстояния. Кроме того, он призвал ориентироваться на советы производителей по накачке колёс и стараться снижать давление в жару.

Специалист пояснил, что, как правило, нормы давления устанавливаются на холодные шины и заранее учитывают вероятность их нагрева. Он также посоветовал не спускать воздух из горячих колёс только из-за роста давления, так как при их остывании накачка может оказаться на уровне ниже нормы.

До этого руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук рассказал «Газете.Ru», что перекачанные шины грозят автомобилисту быстрым износом протектора и потерей управляемости. Автомобиль хуже держит траекторию в поворотах, не реагирует на руль и опасен на мокром асфальте – это критично при резких маневрах и экстренном торможении, отметил эксперт.

Россиянам ранее объяснили, как подготовить машину к путешествию.