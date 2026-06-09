Эксперты назвали пять лучших спортивных SUV для семейных покупателей

Пять премиальных внедорожников, способных подарить не меньше удовольствия от вождения, чем спорткары, выделили эксперты. Речь идет об автомобилях, которые объединяют комфорт для всей семьи с динамическими характеристиками. В их число вошли Audi SQ7, BMW X5 M50i, Porsche Cayenne Turbo GT, Mercedes-AMG GLE 63 S и Lamborghini Urus.

© Genesis

Audi SQ7 оснащается бензиновым V8 объемом 4,0 литра с двумя турбинами, выдающим 507 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Полный привод Quattro и спортивная подвеска позволяют машине разгоняться до 250 км/ч, при этом в салоне легко разместится семья из семи человек.

BMW X5 M50i предлагает двигатель V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм. Автомобиль с пневмоподвеской разгоняется до 100 км/ч за 4,3 секунды. Вдобавок к выдающейся динамике инженеры обеспечили просторный багажник и качественную шумоизоляцию.

Porsche Cayenne Turbo GT с V8 мощностью 640 л.с. выдает 850 Нм крутящего момента. Благодаря активным стабилизаторам и системе полного привода кроссовер проезжает круг на Нюрбургринге за 7 минут и 38,9 секунды, оставаясь при этом полностью пригодным для повседневного использования.

Mercedes-AMG GLE 63 S использует 4,0-литровый V8 с турбиной, развивающий 612 л.с. и обеспечивающий разгон до сотни за 3,8 секунды. Автомобиль может похвастаться премиальным интерьером и высоким уровнем безопасности. Его V8 работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором, улучшающим отзывчивость.

Замыкает подборку Lamborghini Urus с двигателем V8 и отдачей 666 л.с. При массе более 2,2 тонны кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды. Его аэродинамика и агрессивный дизайн напоминают суперкары, а богатый набор электронных помощников делает поездки комфортными даже в плотном потоке.