Эксперты оценили ресурс и надежность моделей корейского бренда KGM.

Эксперты «За рулем» оценили ресурс и надежность моделей корейского бренда KGM.

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Злободневный вопрос: пора менять машину — что взять? «Китайцы», хоть и забрались на новый уровень, доверие внушают не всегда. И не только они: неприятные проблемы по двигателям заслуженных корейских марок хорошо известны…

Выбирая машину, хочется четко представлять, что с ней будет через 5 лет. В этом смысле интересно взглянуть на агрегаты корейского KGM – бренда-наследника SsangYong, официально пришедшего в РФ в 2025-м. Что у него по ресурсу агрегатов?

Например, 2.0 турбо на 225 л.с. флагманского Rexton. Разработка SsangYong, производство – на собственном заводе KGM в Южной Корее. По данным компании, при грамотном обслуживании ресурс уходит к 350 тысячам км. Технологии проверенные: чугунный блок и цепной привод ГРМ.

В паре и с этим мотором, и с тем, что ставят на «младшие» модели (1.5 турбо,163 л.с.), работают классические 6-ступенчатые автоматы Aisin, давно зарекомендовавшие себя на машинах самых известных марок – Toyota, Mitsubishi, Mazda, Isuzu и Land Rover. Ресурс этих коробок при правильном подходе также измеряется 300-400 тысячами км.

1,5-литровый двигатель G15DTF на кроссовере KGM Torres

Но, в отличие от них, равно как и от корейских, и многих китайских брендов, KGM представлен в современной России официально. Владельцы «параллельных» машин не дадут соврать, аргумент серьезный: у дистрибьютора своя сеть, фирменный сервис, заводская гарантия и… нормальный каталог запчастей – роскошь, от которой мы уже начали отвыкать.

Конечно, никакие гарантии, теоретические выкладки или отзывы не убеждают, когда собираешься брать машину для себя любимого. Тут нужно проехаться самому, и кажется, сейчас самое время: любую модель KGM можно взять на тест-драйв в Москве и области.