Эксперт назвал главные ошибки при обслуживании панорамной крыши

Панорамная крыша сегодня встречается и на дорогих автомобилях, и на массовых кроссоверах и моделях среднего класса. Сервисно это не просто элемент дизайна, а отдельная система: стеклянная панель, направляющие, уплотнители, дренажи, шторка, электроприводы и большая площадь остекления. Летом такая конструкция напрямую влияет на температуру в салоне, нагрузку на кондиционер и комфорт водителя. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов.

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Металлическая крыша нагревается на солнце, но между наружной панелью и салоном есть обивка, шумоизоляция и воздушный зазор. Эта конструкция работает как тепловой барьер. Панорамная крыша устроена иначе: даже тонированное стекло с защитным покрытием пропускает часть солнечной энергии внутрь. Чем больше площадь остекления, тем выше тепловая нагрузка на салон.

Особенно заметна разница после стоянки на солнце. Воздух в верхней части салона быстро нагревается, шторка становится горячей, а водитель и пассажиры при посадке ощущают поток тепла сверху. Кондиционеру в такой ситуации нужно охлаждать не только воздух, но и нагретые поверхности - сиденья, переднюю панель, подлокотники, ремни безопасности. Поэтому первые минуты после запуска климата в машине с панорамной крышей могут быть менее комфортными.

Заводская тонировка стекла не решает проблему полностью. Она снижает яркость света и частично задерживает ультрафиолет, но инфракрасное тепловое излучение всё равно проходит активнее, чем через обычную металлическую крышу с теплоизоляцией. Особенно это чувствуют высокие водители и задние пассажиры, у которых голова находится ближе к стеклу.

Летом важно правильно пользоваться шторкой. Если автомобиль стоит на солнце, ее лучше закрывать заранее. Она не остановит нагрев полностью, потому что расположена под стеклом, а само стекло все равно нагревается. Но шторка снижает прямой нагрев салона. После посадки полезно на короткое время открыть двери или окна, выпустить горячий воздух, затем включить кондиционер и направить поток вверх и в центральные дефлекторы.

Если у панорамной крыши есть режим приподнимания или открывания, его стоит использовать с учетом условий. На малой скорости приоткрытый люк помогает быстрее вывести горячий воздух из верхней зоны салона. На трассе открытая крыша может ухудшить акустический комфорт, создать турбулентность и увеличить нагрузку на механизм. При высокой скорости лучше использовать климат-контроль и закрытую шторку.

Отдельное внимание нужно уделять чистоте направляющих и дренажей. После мойки, дождя или стоянки под деревьями в желобах могут оставаться песок, листья, пыльца и дорожная грязь. При движении стеклянной панели все это попадает в направляющие, из-за чего появляются скрипы, рывки, перекосы и повышенная нагрузка на моторедуктор. Часто владелец начинает заниматься люком только тогда, когда он уже заедает или течёт.

Дренажи панорамной крыши отвечают за отвод воды наружу через каналы в стойках кузова. Летом они часто забиваются пухом, пыльцой, мелкими листьями и грязью. Первые признаки проблемы - влажная обивка потолка, мокрые стойки, запах сырости и запотевание стёкол без очевидной причины. Продувать дренажи нужно аккуратно: слишком высокое давление может сорвать трубку со штуцера, и вода начнёт попадать в салон.

Уплотнители тоже требуют ухода. Они не являются абсолютной герметизацией: их задача - снизить попадание воды и шума, а основной объём влаги должна отводить дренажная система. Летом резина пересыхает, собирает пыль, может скрипеть и прилипать к стеклу. Уплотнители нужно очищать мягкой тканью и обрабатывать средствами для резины без агрессивных растворителей. Силиконовые составы допустимы, но без избытка, иначе они будут собирать пыль и пачкать обивку.

Еще одна частая ошибка - закрывать люк, когда в проеме лежит ветка, крупный лист или другой мусор после парковки под деревьями. Защита от защемления не всегда спасает механизм от перегрузки, поэтому перед закрытием лучше проверить проём, особенно если крыша была открыта на стоянке.

Профилактическое обслуживание панорамной крыши лучше делать заранее. Обычно достаточно очистить направляющие, проверить дренажи, осмотреть уплотнители, удалить старую загрязненную смазку и нанести подходящий состав для люковых механизмов. Универсальная густая смазка не всегда подходит: она может собирать пыль, густеть и мешать движению каретки. Для направляющих нужны материалы, рассчитанные на пластик, металл и широкий диапазон температур.

Дополнительная атермальная пленка может снизить нагрев и повысить комфорт, но выбирать её нужно осторожно. Материал должен быть качественным и правильно установленным. Дешевые пленки могут пузыриться, мутнеть, перегреваться и создавать лишнее напряжение на стекле. На некоторых автомобилях производитель не рекомендует оклеивать панорамные стекла из-за риска локального перегрева. Поэтому перед установкой лучше проверить рекомендации для конкретной модели, - отметил специалист.