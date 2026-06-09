ВС запретил списывать долг за ДТП банкроту без ОСАГО

Новая уловка желающих уйти от ответственности за аварию потерпела фиаско. Банкротство - не повод для освобождения от долга. Такое решение принял Верховный суд, рассматривая соответствующее дело.

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А дело было так. Некий мотоциклист влетел в машину. Он был виноват - нарушил Правила, не уступив дорогу. Экспертиза насчитала ущерб в размере 700 тысяч рублей. Но мотоциклист отказался их выплачивать. Кроме того, он не был застрахован по ОСАГО. Так что страховщик не мог компенсировать ущерб даже частично. Бывает.

Но в этой истории случился интересный поворот: мотоциклист предложил заплатить потерпевшему 300 тысяч. В противном случае он пригрозил объявить себя банкротом.

Пострадавший автомобилист на такую сделку не согласился, а мотоциклист действительно подал заявления в арбитражный суд о признании себя банкротом. И дело было решено в его пользу.

Но, банкрот - банкротом, а долги - долгами. Потерпевший водитель обратился в суд за возмещением ущерба. И суд первой инстанции решил дело уже в его пользу. Он посчитал, что управление транспортным средством без полиса ОСАГО - заведомо незаконное действие. Правда, апелляционный, а также кассационный суды это решение отменили, освободив, таким образом, мотоциклиста от долга за аварию. Они обосновали это тем, что мотоцикл был новый, только что приобретенный, еще не поставленный на учет. Закон ведь предусматривает возможность регистрации транспорта в течение десяти дней. А поэтому в течение этого срока его можно и не страховать.

Но такая позиция - довольно спорная. Потому что у нас в принципе запрещено выезжать на дороги общего пользования без автогражданки. Причем, разбирая такие случаи, на это не раз указывал и Верховный суд, что вполне понятно. Одно дело, что наличие полиса не проверяется при регистрации транспорта. Но совсем другое - управление без страховки транспортным средством, движущимся по дороге в гуще автомобильного потока. Вот и в данной истории, когда дело дошло до Верховного суда, тот напомнил, что без полиса ОСАГО водитель мотоцикла не вправе выезжать на дорогу. Кроме того, Верховный суд счел байкера виновным в том, что он злостно уклоняется от погашения долга. А поэтому этот долг ему прощать нельзя.

ВС отменил все решения судов, кроме первого, районного, который обязал мотоциклиста возместить ущерб. А дело направил на новое рассмотрение в экономическую коллегию ВС.

Верховный суд счел мотоциклиста виновным в том, что он злостно уклоняется от погашения долга. А поэтому этот долг ему прощать нельзя

Примечательно, что это уже не первое такое дело, которое рассматривает Верховный суд. Буквально следом за ним еще один водитель решил освободиться от долга за аварию путем признания себя банкротом.

Однако ему это тоже не удалось. Банкротом он был признан еще до аварии. Поэтому все суды решили, что с него долг за ДТП не может быть взыскан. Однако Верховный суд снова посчитал по-своему. Он также указал на то, что, управляя (в том случае) автомобилем, виновник ДТП не был застрахован по ОСАГО. Это незаконное действие. Кроме того, любое незаконное действие должника может быть обжаловано в любом судебном процессе, даже не относящемся к делу о банкротстве. Это дело также было направленно на новое рассмотрение в экономическую коллегию ВС.

В общем, получается, что некоторые особо хитрые водители разведали новую возможность избежать платы за аварии. А именно, признать себя банкротом. Но вот проблема: Верховный суд против такого способа ухода от долгов. Правда, пока это решения по конкретным делам. А у нас в стране не прецедентное право. Но есть вероятность, что с такими темпами появления новых дел о банкротстве водителей скоро появится обзор судебной практики на эту тему. А вслед за этим - постановление пленума Верховного суда с указаниями, как следует рассматривать подобные дела.

Определение ВС РФ N 308-ЭС25-15496