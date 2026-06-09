Мощности много не бывает: тест-драйв Voyah Free Sport+

За последние годы мы привыкли, что китайские автопроизводители соревнуются друг с другом примерно так же, как производители смартфонов. Один выпускает модель с двумя экранами, второй – с тремя. Один обещает 600 километров запаса хода, второй рисует 700. Один выжимает 400 сил, другой срочно находит 500… Вернее, даже 510 – именно столько «лошадей» теперь развивает Voyah Free. Но это ещё не всё.

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Тест на внимательность

Новая модификация давно знакомого нам гибридного кроссовера Free с нехитрым названием Sport+ построена на базе версии EVR Sport Edition, которую мы тестировали в прошлом году. По сути, это дальнейшая модернизация ранее обновлённой модели. Внешность в целом осталась прежней – с угловатым передним бампером, узкой решёткой радиатора и замысловатым задним бампером с диффузором.

Всё это выглядит неплохо, но не превращает Free в автомобиль, который будет собирать толпы на парковке. И слава богу, потому что в последние годы автомобильный дизайн всё чаще напоминает конкурс «нарисуй мне кроссовер, который укусила акула». Здесь же всё относительно лаконично и со вкусом. Приглядевшись, можно заметить, что с задних стоек исчезла чёрная накладка с названием марки, которая создавала эффект «парящей крыши». Честно говоря, невелика потеря – без неё машина смотрится даже лучше.

Козырёк антикрыла на багажной двери теперь не трёхсекционный а-ля Porsche Cayenne, а простой, нарисованный по линейке. Тоже хорошо. Передние тормозные суппорты теперь окрашены в дерзкий красный цвет. У кузова, кстати, тоже появились новые оттенки – к прежним «Серому титану», «Искрящемуся чёрному» и «Зелёному шёлку» добавился очень красивый «Бургунди» и «Жемчужный белый» с перламутровым оттенком, как на тестовом автомобиле.

Небольшие потери

Но кое-что исчезло – например, камеры интеллектуального ассистента вождения Apollo, который в России всё равно толком не работал. Интерьер, впрочем, тоже недосчитался пары камер – массивного «глаза» посреди передней панели и небольшого объектива для слежения за пассажирами. Вместо фиксированной электрохромной крыши теперь обычная «панорама» с люком и шторкой.

В остальном интерьер Voyah Free нам давно знаком, но для версии Sport+ количество вариантов цветового оформления почему-то сократилось с шести до трёх – остались чёрный, серый и бежевый. Выдвижная передняя панель с тремя 12,3-дюймовыми экранами – пожалуй, главная интерьерная фишка кроссовера. Этот фокус с подъёмом панели по-прежнему выглядит так, будто автомобиль каждое утро показывает водителю и пассажирам небольшую самопрезентацию.

Похвалить салон Фри можно за качество материалов отделки и сборки. Здесь очень приятная искусственная кожа, весьма похожая на настоящую – особенно запахом, мягкая алькантара, неплохой пластик. Поругать хочется вставки на дверях, не похожие на дерево ни визуально, ни тактильно – смотрятся они весьма бюджетно. Но всё это, пожалуй, не главное. Потому что покупать версию Sport+ будут не ради нового спойлера или красных суппортов.

Приятная добавка

Покупать её будут ради того, как она едет. Мощность заднего электромотора у новинки выросла с 272 до 292 сил, что обеспечило кроссоверу совокупную мощность силовой установки в 510 «лошадей». Бензиновый 1,5-литровый 150-сильный турбомотор M15NTDE не изменился, равно как и передний 218-сильный электромотор. Как ни странно, не поменялись и время разгона до сотни (4,8 секунды), и максимальная скорость (200 км/ч).

Ёмкость тяговой батареи выросла с 39,2 до 43 кВт·ч, дальность хода на электротяге – с 160 до 175 км, суммарный запас хода – с 1000 до 1020 км. Цифры солидные, спору нет, но электромобильная тяга, как известно, совсем другое дело. Нет паузы на переключение передач. Нет раскрутки турбины. Нет ожидания, пока двигатель соберётся с мыслями. Нажал педаль тока – получил всю доступную тягу немедленно, будто кто-то подключил к ней кнопку телепортации.

Особенно хорошо это чувствуется в городе. Обгоны, перестроения, выезд с прилегающей территории – Free Sport+ решает такие задачи с непринуждённостью человека, который уже видел экзаменационные билеты заранее. При этом радует не столько разгон, сколько его лёгкость. Да, многие мощные гибридные кроссоверы любят производить впечатление. Они резко стартуют, дёргаются, нервничают, суетятся, будто постоянно пытаются напомнить водителю, сколько лошадиных сил он оплатил.

Быстро и мягко

Voyah другой. Он объективно очень быстрый, но совершенно не истеричный. Разгон получается плотным, ровным и почти бесшумным. Так обычно работает хороший лифт в небоскрёбе: сначала кажется, что ничего особенного не происходит, а потом вдруг замечаешь, что двадцатый этаж остался где-то далеко внизу. Акцент на заднюю ось пошёл Фри на пользу – теперь он легко и с удовольствием доворачивает под тягой в быстрых поворотах. Стоит отметить и работу пневмоподвески – в меру мягкой, но довольно упругой.

Вообще, китайские автомобили порой не блещут настройками шасси. Одни машины получаются ватными и ленивыми, другие – неуместно жёсткими. Voyah Free уже в предыдущих версиях был приятным исключением. Sport+ сохранил этот баланс. Подвеска хорошо фильтрует мелочь, спокойно переваривает стыки и не заставляет пассажиров пересчитывать позвонки после каждой заплатки на асфальте. При этом кроссовер не валится набок в первом же вираже. Редкий случай, когда инженеры нашли золотую середину и не потеряли её где-то между презентацией и серийным производством.

Конечно, законы физики никто не отменял, поэтому в связках поворотов на большой скорости Free не превращается в Porsche. Однако для своих габаритов и массы он держится неожиданно собранно. Усилие на руле слегка мутновато, но реакции понятные, а полный привод помогает уверенно реализовывать всю эту электрическую артиллерию даже на неоднородном покрытии. Особенно приятно, что машина не пытается казаться спортивнее, чем она есть.

Без лишней драмы

Вдобавок сегодня многие производители делают одинаковую ошибку – добавляют режим Sport, после чего автомобиль начинает искусственно утяжелять руль, натягивать виртуальный звук двигателя и вообще вести себя, как актёр провинциального театра в роли пилота Формулы-1. У Voyah такого нет. Здесь есть спортивный режим работы силовой установки, в котором реакции действительно становятся острее, но автомобиль не начинает устраивать шоу для водителя. Он просто становится быстрее, а это гораздо убедительнее.

Есть, правда, одна особенность, хорошо знакомая владельцам последовательных гибридов. Вся эта магия работает лучше всего, пока в батарее есть достаточный запас энергии. Когда заряд падает, бензиновый генератор начинает работать заметно активнее. И хотя машина остаётся бодрой, электрической безапелляционности в разгоне становится меньше. Это не проблема конкретно Фри – скорее особенность архитектуры подобных автомобилей.

Но даже с этой оговоркой Sport+ производит приятное впечатление. Потому что многие автомобили умеют быть быстрыми, некоторые умеют быть комфортными, отдельные способны совмещать одно с другим. Сделать кроссовер мощностью 510 сил таким, чтобы он не утомлял через пару часов езды – задача уже посложнее. Voyah с ней справляется.

Free Sport+ предлагается в единственной – максимально упакованной – комплектации за 6 740 000 рублей, что немного дороже прежнего Sport Edition. Автомобили выпускаются на липецком заводе и носят гордый статус отечественного автопрома, поэтому их покупатели вправе рассчитывать на субсидию в размере 925 000 рублей. С учётом этой опции стоимость кроссовера составляет 5 815 000 рублей, а всякие скидки позволяют опустить цену до 4 650 000 рублей, что на фоне конкурентов выглядит уже довольно привлекательно.

Оставим про запас

Sport+ – не самая рациональная версия Free. Большинству покупателей хватило бы и менее мощных модификаций. Но после нескольких часов за рулём начинаешь понимать, зачем вообще существуют такие автомобили. Не ради цифр в характеристиках. Нет, не ради красных суппортов. И даже не ради разгона до сотни. Просто иногда приятно иметь под правой ногой запас мощности размером с небольшую электростанцию. Особенно если пользоваться им каждый день, а не только по праздникам.

Да, появление Voyah Free Sport+ на бумаге может выглядеть как очередной раунд бесконечной гонки за красивыми цифрами. Ну хорошо, было 490 лошадиных сил – стало 510. Был шустрый кроссовер – стал ещё чуть быстрее. Казалось бы, где тут новость? Ведь это примерно как добавить ещё один эспрессо в стакан энергетика и потом искренне удивляться результату. Но мощные автомобили покупают не калькулятором. Их покупают эмоциями.

В случае с Фри эти эмоции удивительно хорошо сочетаются со здравым смыслом. Потому что Sport+ не пытается изображать спорткар, не вытряхивает душу на каждой кочке и не требует жертв ради скорости. Он просто делает всё то же самое, что обычный семейный кроссовер, только значительно быстрее. В этом и заключается его главный талант. Здорово, когда автомобиль не кичится своей мощностью, а просто держит её про запас. Как хорошие манеры или солидный счёт в банке.