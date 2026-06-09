В российскую продажу пошли рамные пикапы Nissan Frontier Pro. Крупный российский продавец техники, торгующий автомобилями по системе параллельного импорта, наладил поставки гибридных пикапов Nissan Frontier Pro PHEV. Как выяснил журнал Motor, автомобиль можно приобрести за 5,5 млн рублей. Машина имеет категорию «В», богатую комплектацию и возможность буксировки прицепа массой 3,3 т.

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За основу Frontier Pro взят Nissan Dongfeng Z9, которому слегка подправили внешность и заменили логотипы. Из особенностей стоит отметить «световую подпись», которая обыгрывает дизайн Nissan D21 образца 1980-х.

Силовая установка Frontier Pro состоит из «турбочетверки» 1.5 и интегрированного в трансмиссию электромотора, которые в сумме дают 435 л.с. мощности и 800 Нм крутящего момента.

Привод — полный, с электронной блокировкой заднего дифференциала. Водитель имеет возможность выбирать между четырьмя режимами движения. Запас хода на электротяге — 135 км, а дорожный просвет — 230 мм.