Водителям назвали главную сезонную опасность для автомобилей

В «АвтоСпецЦентре» предупредили о риске выхода двигателя из строя из-за тополиного пуха. В период активного цветения тополей (конец мая — июнь) автовладельцам стоит быть особенно внимательными: тополиный пух может серьёзно навредить автомобилю, вплоть до выхода из строя двигателя и кондиционера. Об этом «Газете.Ru» сообщил Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр».

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Основная проблема, по словам эксперта, — забивание радиаторов системы охлаждения двигателя и кондиционера, а также загрязнение воздушного фильтра и вентиляционных каналов. Попадая в моторный отсек, пух смешивается с пылью и масляными испарениями, образуя плотный войлокоподобный слой. Это нарушает тепловой режим двигателя и повышает риск его перегрева, особенно в пробках.

Наиболее уязвим радиатор кондиционера: из-за пуха резко падает эффективность охлаждения, что со временем может привести к поломке компрессора климатической установки. Чтобы избежать проблем, Серебряков советует в сезон цветения еженедельно очищать радиаторы сжатым воздухом или водой низкого давления, а после окончания пыления заменять воздушный фильтр.

Также он рекомендует установить защитную сетку на передний бампер — это экономически оправданно и предотвращает попадание крупных фрагментов пуха в моторный отсек. Категорически запрещается использовать для удаления пуха открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости.