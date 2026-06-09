Какое моторное масло выбирать в разных регионах РФ

Почему менять масло каждые 5000 км: турбомоторы и прямой впрыск требуют частого сервиса
Современные двигатели внутреннего сгорания требуют более частого обслуживания, чем предписывают регламенты автопроизводителей. Эксперты выяснили, что пробег в 5000 километров является оптимальным интервалом для замены масла в некоторых агрегатах.
В первую очередь это касается турбированных моторов малого объёма, которые работают в условиях высоких нагрузок. Также частое обслуживание необходимо двигателям с системой непосредственного впрыска топлива, так как в них быстрее накапливаются отложения на клапанах и поршнях.
Специалисты отмечают, что продлевать срок службы мотора помогает использование качественного масла и его своевременная замена. Пренебрежение рекомендациями может привести к повышенному износу деталей, а впоследствии — к дорогостоящему ремонту.