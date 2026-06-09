В Госдуме предложили отменить штраф за забытые права

В России следует отменить штрафы для автомобилистов, которые забыли водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта или полис ОСАГО, если наличие соответствующих документов можно подтвердить по электронным базам. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, он направил обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

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По словам парламентария, действующее регулирование не различает умышленное нарушение и забывчивость, поэтому водитель, который просто оставил документы дома, фактически несет такую же ответственность, как и человек, не имеющий права управления автомобилем.

— Кроме того, нередко такие инциденты недобросовестные сотрудники ГИБДД предлагают нивелировать на месте, за скромную оплату, только не по официальной квитанции, а лично в руки, что категорически недопустимо, — приводит слова депутата ТАСС.

Водитель в России обязан заменить права по истечении срока действия, изменении персональных данных или выявлении проблем со здоровьем. В противном случае ему грозит штраф до 15 тысяч рублей, напомнили в пресс-службе МВД России. Управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ.