Как не испортить диски при мойке: эксперты назвали главные ошибки

Эксперты предупреждают: неправильный уход за автомобильными дисками может серьезно их испортить. Ошибки при очистке быстро повреждают лакокрасочное покрытие и сам металл, что приводит к коррозии и потере эстетичного вида. Чтобы избежать этого, важно знать, какие средства и методы безопасны.

Агрессивные химикаты и жесткие щетки — главные враги дисков. Например, использование щелочных составов без нейтрализации может вызвать микротрещины, а грубая насадка для мойки способна поцарапать поверхность. Особенно уязвимы диски, окрашенные порошковой краской: из-за тонкого слоя они легко теряют блеск.

Кроме того, нельзя мыть диски хаотичными движениями — это повышает риск появления царапин. Эксперты рекомендуют использовать мягкие губки и специальные автошампуни, а также тщательно удалять остатки реагентов. Регулярный уход продлевает срок службы дисков, но только при условии правильного выбора средств.