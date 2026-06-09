Автоэксперт указал на сложность выявления уставших водителей с помощью ИИ

Ранее такую систему контроля начал разрабатывать «Автодор». По мнению заместителя председателя Всероссийского общества автомобилистов Максима Белугина, нейросети важно научиться отличать отвлёкшегося водителя от переутомлённого или находящегося в нетрезвом состоянии.

Механизм будет «нарабатываться», на реализацию потребуется «большое вливание денежных средств», отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». «Учитывая специфический отбор или выявление водителей, которые устали за рулём. На самом деле, много показателей, которые на это влияют, и как их определить. Немножко это всё сложно. Потому что не то человек устал, не то в нетрезвом состоянии, не то он наклонился за чем-то там, отвлёкся от управления транспортным средством. Поэтому здесь, конечно, предстоит очень много работы с точки зрения, как эти параметры определить.

Второй вопрос — это очень большое вливание денежных средств для того, чтобы эта система заработала. Я понимаю, что, наверное, сейчас это планируется на тех дорогах, которые принадлежат «Автодору», которые обслуживает «Автодор», поэтому, наверное, какая-то отработка системы будет нарабатываться, сам механизм реализации этого. Но в целом идея хорошая, поэтому мы считаем, что такую идею надо поддерживать». Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал «Известиям», что система будет «видеть» автомобили, которые движутся по дороге неустойчиво или находятся в пути длительное время без остановок. По его словам, для этого планируется внедрить механизм оповещения через SMS-сообщения, телефонные звонки или дорожные табло.