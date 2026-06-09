О чем нужно знать, собираясь в отпуск на арендованной машине

Свердловчанин, отдых которого сорвался из-за неисправности арендованной машины, отсудил у компании по прокату больше 300 тысяч рублей.

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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила встал на сторону путешественника, который собирался на арендованном автомобиле полюбоваться красотой Горно-Алтайска, но из-за поломки машины доехать удалось только до Акташа. Туристу удалось вернуть уплаченную сумму за аренду и автоэвакуатор лишь со второй попытки.

Летняя история начиналась очень романтично: Игорь арендовал машину на девять дней, выбрал маршрут мечты - Чуйский тракт - и отправился в путь. Но машина сломалась уже через пять часов и план поездки пришлось скорректировать.

В телефонном диалоге клиент и компания договорились: автоэвакуатором вернуть машину на платную охраняемую стоянку. Однако по факту ее увезли на другую парковку, а арендодатель смог отследить ее перемещение по системе спутниковой навигации, которая была установлена на машине. Но документы и ключи вернулись в руки бизнесмена только тогда, когда Игорь закончил свой автотур.

При осмотре машины выяснилось, что забарахлила раздаточная коробка - автомобиль мог двигаться только на пониженной передаче с полным приводом, переключение в другие режимы не срабатывало. Путешественник считал, что компания предоставила неисправный транспорт, и настаивал на том, чтобы ему вернули деньги за дни, когда фактическая аренда прекратилась, обеспечительный платеж за машину, убытки за эвакуатор и компенсацию морального вреда. А компания настаивала на обратном: раз турист смог преодолеть путь почти в 500 километров в одну сторону, значит машина была в отличном состоянии, а поломка возникла из-за неправильной эксплуатации.

Суд назначил автотехническую экспертизу, которая установила, что неисправность стали результатом накопительного износа агрегатов машины при эксплуатации. И на основании этого заключения суд встал на сторону туриста, частично удовлетворив его иск к компании.

Суммарно он получил на руки 334 тысяч рублей (оплата за неиспользованный период аренды авто - 34 800 рублей, обеспечительный платеж - 20 тысяч рублей, убытки за эвакуацию - 43 тысячи рублей, компенсация морального вреда - 20 тысяч рублей, неустойка - 78 тысяч рублей, расходы на экспертизу - 20 тысяч рублей, расходы на судебного представителя - 20 тысяч рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - еще 98 050 рублей).

Между тем, юристы напоминают автопутешественникам: большинство компаний, предлагающих машину на прокат, используют заготовленный договор, в который клиент не может внести какие-либо изменения. И чаще всего потребителям приходится просто соглашаться с условиями фирмы.

"При этом важно помнить, что никакой пункт договора не может ущемлять права потребителя: даже если там указано, что "арендатор несет ответственность за любые поломки, включая износ", этот пункт может быть признан судом ничтожным, -утверждает автоюрист Сергей Багиров.

Порядок возврата автомобиля обычно подробно описывается в договоре аренды и если в документе нет указания на необходимость присутствия арендатора при передаче машины, то считать его неявку нарушением нельзя. Если автомобиль имел дефекты, включая износ, которые стали причиной поломки, а арендодатель заявляет о том, что он поврежден в связи с неправильной эксплуатацией, арендодатель может ходатайствовать в суде о назначении технической экспертизы, которая определит причину поломки, как и было в вышеупомянутом деле.

Эксперт также советует любителям автопутешествий при заключении договора аренды помнить в важных правилах эксплуатации транспорта и не экономить на его обслуживании.