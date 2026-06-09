О чем нужно знать, собираясь в отпуск на арендованной машине
Свердловчанин, отдых которого сорвался из-за неисправности арендованной машины, отсудил у компании по прокату больше 300 тысяч рублей.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила встал на сторону путешественника, который собирался на арендованном автомобиле полюбоваться красотой Горно-Алтайска, но из-за поломки машины доехать удалось только до Акташа. Туристу удалось вернуть уплаченную сумму за аренду и автоэвакуатор лишь со второй попытки.
Летняя история начиналась очень романтично: Игорь арендовал машину на девять дней, выбрал маршрут мечты - Чуйский тракт - и отправился в путь. Но машина сломалась уже через пять часов и план поездки пришлось скорректировать.
В телефонном диалоге клиент и компания договорились: автоэвакуатором вернуть машину на платную охраняемую стоянку. Однако по факту ее увезли на другую парковку, а арендодатель смог отследить ее перемещение по системе спутниковой навигации, которая была установлена на машине. Но документы и ключи вернулись в руки бизнесмена только тогда, когда Игорь закончил свой автотур.
При осмотре машины выяснилось, что забарахлила раздаточная коробка - автомобиль мог двигаться только на пониженной передаче с полным приводом, переключение в другие режимы не срабатывало. Путешественник считал, что компания предоставила неисправный транспорт, и настаивал на том, чтобы ему вернули деньги за дни, когда фактическая аренда прекратилась, обеспечительный платеж за машину, убытки за эвакуатор и компенсацию морального вреда. А компания настаивала на обратном: раз турист смог преодолеть путь почти в 500 километров в одну сторону, значит машина была в отличном состоянии, а поломка возникла из-за неправильной эксплуатации.
Суд назначил автотехническую экспертизу, которая установила, что неисправность стали результатом накопительного износа агрегатов машины при эксплуатации. И на основании этого заключения суд встал на сторону туриста, частично удовлетворив его иск к компании.
Суммарно он получил на руки 334 тысяч рублей (оплата за неиспользованный период аренды авто - 34 800 рублей, обеспечительный платеж - 20 тысяч рублей, убытки за эвакуацию - 43 тысячи рублей, компенсация морального вреда - 20 тысяч рублей, неустойка - 78 тысяч рублей, расходы на экспертизу - 20 тысяч рублей, расходы на судебного представителя - 20 тысяч рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя - еще 98 050 рублей).
Между тем, юристы напоминают автопутешественникам: большинство компаний, предлагающих машину на прокат, используют заготовленный договор, в который клиент не может внести какие-либо изменения. И чаще всего потребителям приходится просто соглашаться с условиями фирмы.
"При этом важно помнить, что никакой пункт договора не может ущемлять права потребителя: даже если там указано, что "арендатор несет ответственность за любые поломки, включая износ", этот пункт может быть признан судом ничтожным, -утверждает автоюрист Сергей Багиров.
Порядок возврата автомобиля обычно подробно описывается в договоре аренды и если в документе нет указания на необходимость присутствия арендатора при передаче машины, то считать его неявку нарушением нельзя. Если автомобиль имел дефекты, включая износ, которые стали причиной поломки, а арендодатель заявляет о том, что он поврежден в связи с неправильной эксплуатацией, арендодатель может ходатайствовать в суде о назначении технической экспертизы, которая определит причину поломки, как и было в вышеупомянутом деле.
Эксперт также советует любителям автопутешествий при заключении договора аренды помнить в важных правилах эксплуатации транспорта и не экономить на его обслуживании.
"Полностью застраховать себя от поломки арендованного автомобиля нельзя, но можно минимизировать риски, если зафиксировать состояние машины до начала эксплуатации, еще на стадии приемки. Снимайте подробное видео при получении: царапины, сколы, состояние салона, уровень жидкостей, пробег, - советует автоюрист Сергей Багиров. Также важно уточнить наличие полиса КАСКО. Если его нет, рассмотрите возможность покупки отдельной страховки - на период использования автомобиля. Не пытайтесь сэкономить на сомнительном топливе и не ремонтируйте машину в подозрительных сервисах, обратитесь за помощью в СТО, имеющих договор с производителем машины".