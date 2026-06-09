Чем тополиный пух опасен для автомобиля? Мнение эксперта

Тополиный пух – это не просто сезонная неприятность, а реальная угроза для машины. Как рассказал директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, пух может спровоцировать поломку мотора и климатической установки. Особенно опасен период с конца мая по июнь, когда тополя активно цветут. Пух забивает радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера, загрязняет воздушный фильтр и вентиляционные каналы.

По словам эксперта, попав в моторный отсек, он смешивается с пылью и масляными испарениями, образуя плотный войлокоподобный слой. Это нарушает теплообмен – риск перегрева мотора резко возрастает, особенно в пробках. Ситуация с кондиционером не менее критична. Забитые соты радиатора снижают эффективность охлаждения до опасного минимума. В итоге компрессор климатической установки может просто выйти из строя, предупреждает специалист.

Чтобы избежать неприятностей, Серебряков советует раз в неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или водой под низким давлением. После окончания сезона пыления стоит заменить и воздушный фильтр двигателя. Экономически оправданным решением эксперт считает установку защитной сетки на передний бампер – она не дает крупным комкам пуха проникнуть в подкапотное пространство. А вот использовать для уборки открытый огонь или легковоспламеняющиеся жидкости категорически запрещается.

О том, как ухаживать за радиатором в жару, «За рулем» уже подробно объяснил.