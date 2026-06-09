Названы главные преимущества китайских автомобилей перед европейскими

Китайские автомобили больше не уступают европейским — наоборот, они превосходят их по целому ряду характеристик. Об этом в интервью китайскому изданию Guancha сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

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«Мы очень благодарны нашим коллегам и партнерам из Китая, которые всегда поддерживали развитие индустрии электромобилей Москвы. В настоящее время китайские легковые автомобили пользуются высокой популярностью на российском рынке благодаря отличному соотношению цена-производительность и постоянно развивающимся технологическим инновациям. Я долгое время ездил на автомобилях европейских брендов, а теперь купил китайскую машину. По опыту вождения китайские автомобили превосходят европейские по многим показателям», — сказал Ликсутов.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили получили скидки в начале лета.