Машины из Китая хотят полностью запретить в США

В США группа законодателей выступила с инициативой, которая фактически сводит на нет любое присутствие китайской автомобильной продукции на американском рынке.

© Московский Комсомолец

Республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин внесли на рассмотрение законопроект под названием Protecting America from Chinese Cars Act. Документ предполагает тотальный запрет на поставки в Соединенные Штаты не только готовых машин, но и автозапчастей, а также программного обеспечения китайского производства.

Как уточняет издание Arstechnica, если усилия пары конгрессменов увенчаются успехом, ограничения затронут не только прямые продажи и импорт. Под запрет попадет даже временный въезд на территорию США на китайских автомобилях, например в туристических целях. Исключения возможны лишь при строгих условиях, включая парламентский надзор и полную прозрачность.

Особенность предлагаемого законопроекта в том, что он нацелен не только на транспортные средства, собранные непосредственно в КНР. Запрет распространяется на продукцию любого автопроизводителя, в котором китайским компаниям принадлежит более 15 процентов акций. На сегодняшний день в Америке разрешен ввоз электромобилей и гибридов из Китая, но с рядом оговорок и под высокими пошлинами.

Конгрессмены аргументируют свою инициативу соображениями национальной безопасности. Сенатор Элисса Слоткин прямо назвала китайские автомобили передвижными системами слежения, способными определять координаты водителей, собирать видеозаписи и составлять карты инфраструктуры, включая военные объекты. По ее словам, законопроект развивает ранее внесенный двухпартийный акт о безопасности подключенных транспортных средств 2026 года и запрещает въезд готовых китайских машин в любом виде — даже на один день.

В свою очередь, местные автопроизводители не скрывают экономической подоплеки происходящего. Глава Ford Джим Фарли заявил, что у Китая достаточно свободных мощностей, чтобы поглотить весь автомобильный рынок США.

На данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения. Ему предстоит пройти несколько этапов одобрения в конгрессе. Получит ли спорный документ дальнейшее развитие — пока неизвестно.