На что обращать внимание при покупке подержанного мотоцикла

Покупая поддержанный мотоцикл начать нужно с изучения модели, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

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«В отличие от машин мотоциклы более подвержены тюнингу, модернизациям, многие из которых незаметны глазу. Главная задача — понять причину доработок», — поделился он.

Если изменения внесены ради комфорта владельца — это одно, но чаще тюнинг появляется после падений, продолжил эксперт.

«Осматривать нужно всё, особое внимание уделяя точкам подвески и раме. В большинстве случаев раму трудно повредить, и если повреждения имеются, речь может идти про сильное ДТП в истории», — отметил он.

В то же время при осмотре мотора не должно быть следов течи жидкостей и сильных потёртостей.

«Внимательно стоит осмотреть цепь или ремень. На них часто экономят перед продажей, а хорошая цепь или ремень стоят не дешёво. В случае обрыва мотоцикл останется без привода», — предупредил он.

Если мотоцикл оборудован карданной передачей, на нём стоит прокатиться, посоветовал Ладушкин.

«Во время езды не должно быть пинков и сильных ударов при сбросе или открытии газа. Если есть, это может говорить о скором дорогостоящем ремонте карданного вала или крестовин», — пояснил он.

По словам собеседника, обязательно нужно осмотреть покрышки и проверить документы.

«Все номерные агрегаты должны совпадать с документами, а продажа должна проходить от собственника. Это правило важно, как для автомобилей, так и для мотоциклов», — подытожил он.

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