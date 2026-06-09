Мотоцикл просто золото: самые необычные и дорогие модели «железных коней»

7 июня отмечают день мотоцикла. «Вечерняя Москва» пообщалась с мотоциклистом Евгением Самсоновым и узнала, чем сегодня живут столичные любители скорости.

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У мотоциклистов есть свои негласные правила поведения, или по-другому «кодекс чести».

— Главное — это взаимопомощь. Если ты увидел, что у мотоциклиста что-то сломалось — остановись, спроси, нужна ли помощь. Не можешь остановиться — напиши о ситуации в профильных социальных сетях: мол, что-то случилось, остановиться не смог, требуется разведка, — рассказывает Евгений. — Второе важное правило — это дружелюбие по отношению к встречному мотоциклисту. Надо как минимум поздороваться, пропустить, если тот едет быстрее, жестами предупредить об опасности.

Часто в сети можно встретить мнение, что мотоциклисты и байкеры обижаются на то, что их путают.

— На самом деле эти понятия одинаковые, но некоторые почему-то считают необходимым их разделить. Мол, байкеры — это скуфы на харлеях, а мотоциклисты катаются лишь сезон (потому что якобы сразу получают травмы). И как раз вот эти вот ярлыки — глупые, — объясняет Евгений Самсонов. — А еще у нас есть что-то типа шутки, что «байкеры — дураки», но это может сказать только один байкер другому. И эта шутка не произносится как «мотоциклисты — дураки».

А еще у любителей скорости есть свои приметы. Например, помыл мотоцикл — это к дождю. К слову, в сообществе есть и локальные мемы, которые рождаются в тематических чатах.

— Лично у нас есть шуточная традиция — фотографировать мотоциклиста на дороге и выкладывать в чат с хештегом «спалили». Так вот, часто попадался один персонаж, которого никто не знал. Его прозвали «Мужик с Щербинки». И теперь если речь заходит о ком-то, кого никто не знает, про него говорят: «Так это тот Мужик с Щербинки», — улыбается Евгений.

К слову, мотоциклисты обращают внимание на крутые модели двухколесных «коней». Со стороны может казаться, что обладатель расфуфыренного мота сразу вызовет уважение у сообщества.

— Дорогой мотоцикл вызывает восхищение, но это не всегда показатель уважения. Если человек сам по себе нехороший, то хоть он на золотом моте приедет, уважать его не будут, — отмечает Евгений.

Привет из будущего

Модель мотоцикла Dodge Tomahawk V10 впервые презентовали еще в 2003 году. И, пожалуй, цепляет такой «конь» в первую очередь своим уникальным футуристичным дизайном. Серебристый корпус мотоцикла чем-то напоминает каплю ртути. К слову, цена такого объекта тоже в своем роде уникальна... Мотоцикл стоит 550 тысяч долларов (почти 40 миллионов рублей)!

Аж глаза слепит

Как ни странно, «золотой мот», о котором шутил Евгений Самсонов, действительно существует. И это — BMS Nehmesis за три миллиона долларов, или 222 миллиона рублей! Дело в том, что модель покрыта 24-каратным золотом. А еще у мотоцикла мощный мотор на 1700 кубов и гидравлическая подвеска, поднимающая его при парковке. А если вы еще думаете покупать этот «слиток» или нет, то вот вам финальный аргумент — сиденье мотоцикла обтянуто красным бархатом. Надо брать!

Стал только ценнее

Еще один старичок 2000 года, обгоняющий (по крайней мере по ценности) современные модели, — Neiman Marcus Limited Edition Fighter. Его выпустили партией в 50 экземпляров, и изначально его цена составляла 110 000 долларов (чуть больше 8 миллионов рублей). На последнем же аукционе его приобрели за... 11 000 000 долларов, или 841 миллион рублей!

Сама скорость

Еще одна легендарная модель мотоцикла — четырехколесный Dodge Tomahawk. Модель оснащена двигателем от спорткара Dodge Viper, поэтому мотоцикл может развивать скорость до 480 километров в час! Однако он создавался как маркетинговый и инженерный проект, поэтому официально для дорог общего пользования не разрешен. Стоимость мотоцикла — примерно 550 000 долларов, или почти 41 миллион рублей.

Есть дешевле

Цена мотоцикла начинается от 200 тысяч рублей. За эту стоимость вы вероятнее всего получите модель с пробегом. Не забудьте потратиться на мотоэкипировку. На это стоит заложить около 100 тысяч рублей. На фото: мотоциклист Евгений Самсонов.

Единственный в своем роде

Конечно, в подборке нельзя не упомянуть и знаменитый «Харлей». Мотоцикл Harley-Davidson Cosmic Starship расписал известный американский художник Джек Армстронг в стиле космического экзистенциализма. Рисунок сочетает в себе оранжевые, желтые и красные тона с текстурой, которая светится при разном освещении и чем-то напоминает лаву. Цена такой модели составляет до 1 500 000 долларов (111 миллионов рублей).