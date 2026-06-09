Глава Toyota Акио Тойода: Меня пугают электрокары

Председатель совета директоров Toyota Motor Corporation Akio Toyoda рассказал о своем скепсисе относительно развития сегмента электромобилей.

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Корреспондент издания Carwow.co.uk поинтересовался у Акио Тойоды, чего тот больше всего боится, если заглянуть в будущее автопрома, и услышал в ответ, что это - электромобили.

"Все переходят на электромобили, это мой самый большой страх. Три-четыре года назад я был единственным, кто говорил в прессе, что я люблю запахи, люблю звуки и люблю двигатели внутреннего сгорания, и я хочу сохранить рабочие места для поставщиков ДВС. Но мне кажется, что я такой единственный", - заявил Тойода.

В том же интервью руководитель Toyota признал необходимость создания автомобилей с нулевым выбросом углерода. Однако, по его словам, работа в этом направлении его не вдохновляет.

"Автомобили с ДВС - мое пристрастие. Я хочу создавать машины, которые мне самому хотелось бы держать в гараже. Если мне придется работать только над автомобилями с нулевыми выбросами, это не будет для меня захватывающим", - пояснил руководитель.

Компания Toyota в последние годы демонстрирует явное нежелание отказываться от бензиновых двигателей. Такие бренды, как Volkswagen и Kia, в настоящее время продают шесть различных электромобилей, Toyota до недавнего времени продавала только одну "зеленую" модель - bZ4X. Недавно в линейку добавились Urban Cruiser и bZ4X Touring, но даже теперь выбор все еще довольно ограничен. Марка Lexus, принадлежащая Toyota, также недавно объявила о прекращении производства своего электрического седана LF-ZC, который должен был составить конкуренцию BMW i3 и Mercedes-Benz C-Class Electric, отмечает автор.

Акио Тойода в прошлом - страстный автолюбитель и автогонщик. Он участвовал в тестировании и разработке моделей Toyota, включая спортивные версии GR под псевдоним Моризо Киношита.

Ранее "РГ" писала, что японские автобренды обошли европейские концерны по качеству и надежности.