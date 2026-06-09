Как шведские корни уживаются в Nordcross 001 с восточным менталитетом

"Российская газета" испытала на дорогах Москвы и Подмосковья большой семиместный кроссовер Nordcross 001. Как показал себя автомобиль - в нашем обзоре.

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Полноразмерный кроссовер Nordcross 001 - новинка, находящаяся в прямом родстве с моделью Lynk & Co 09, который, в свою очередь, построен на базе Volvo XC90. Важно понимать, что Nordcross 001 - автомобиль заметно более крупный в сравнении с флагманским SUV Geely Monjaro.

Если последний базируется на, условно говоря, среднеразмерной платформе CMA, то калибр Nordcross 001 крупнее - в его основе лежит выделенная для "полноразмерников" архитектура SPA. Эта шведская "тележка" предопределила "взрослые" габариты 5042х1977х1780 мм, колесную базу 2984 мм, дорожный просвет 221 мм и полноценный семиместный салон. На "корме" и рулевом колесе испытуемого присутствуют логотипы Lynk & Co.

Продающийся в РФ SUV Lynk & Co 09 ввозится по параллельному импорту. Nordcross 001 же представляет собой адаптированную версию с локальной сертификацией, полной русификацией медиацентра, улучшенной теплоизоляцией салона, калибровками подвески с учетом российских дорожных реалий и, наконец, полноценной официальной гарантией - три года или 100 000 км пробега. Добавим, что официальным дистрибьютором бренда выступает компания "Слава Моторс Рус", работающая также с Belgee и Knewstar.

Как он выглядит

Nordcross 001 выглядит солидно, но не эпатажно, несмотря на покатую крышу, необычную светодиодную оптику и электрифицированные дверные ручки. Первое, что ты думаешь при взгляде на этот автомобиль, - то, что он большой и высокий, а уже потом всматриваешься в дизайн. В сравнении с многими "одноклассниками" здесь большая площадь остекления и по-джиперски высокая посадка. Все это облегчает маневрирование.

Внешние зеркала, быть может, не самые крупные в угоду аэродинамике, но обзор, в любом случае, делает практически идеальным система кругового обзора. Ее отличает прекрасная, как практически у всех машин суббрендов концерна Geely, графикой и быстродействием.

Багажник на 862 л (при сложенном третьем ряде) с электроприводом дверцы, Сложенные сиденья обоих задних рядов идут вровень с полом багажника, а в подполье хранится "запаска". Одним словом, стиль и практичность даны в синтезе.

Что в салоне

Интерьер Nordcross 001 воспринимается как премиальный. Тут и мягкие пластики, и добротная кожа, и декоративные алюминиевые вставки, и очень комфортные сиденья с эргономикой, явно подсмотренной у донорской модели Volvo. Разве что наполнитель кресел жестковат. Зато у передних сидений огромное количество элеткрорегулировок. Например, у водительского кресла можно настроить положение валиков боковой поддержки и сохранить конфигурацию в памяти системы.

У передних кресел есть также многорежимный массаж с таким программами, как, например, "кошачьи лапки" и "змейка". Есть также не только подогрев, но и вентиляция, а пару электрифицированных сидений третьего ряда можно сложить из багажника, нажимая на кнопки в торце отсека.

Места на всех трех рядах - немало. Варьировать пространство можно, смещая центральный диван продольно. И, кстати, климат-контроль в этом автомобиле - аж четырехзонный, как в лимузинах.

Пассажиры второго ряда могут сами настраивать температуру через сенсорный блок консоли. Для них предусмотрены также плотные шторки на окнах и центральный подлокотник с подстаканниками. На первом же ряду оказываешься в плену у электроники. Экраны не занимают огромные площади, как у иных "китайцев". Физических кнопок - минимум. Медиацентр, само собой, поддерживает подключение гаджетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, есть мощная беспроводная зарядка.

К виртуальной комбинации приборов, по большому счету, не придраться, разве что она немного бликует на солнце, несмотря на большой защитный козырек. Проекционный дисплей тоже информативен, но меню его запуска еще нужно отыскать в цифровой пучине Nordcross 001, как и большое число других важных функций. Хорошо хоть, что внешние зеркала настраивается как нужно - физическими кнопками в картах дверей. Акустическая система Bose звучит высококлассно. Хороша и большая панорамная крыша с люком и шторкой.

Как он едет

За рулем Nordcross 001 возникает редкое сегодня ощущение, что ты управляешь скрупулезно настроенным автомобилем европейского кроя. Невольно вспоминаются ездовые манеры Volvo XC90. При этом "китаец" субъективно воспринимается как более живой, маневренный и азартный. Быть может, дело в пересмотренных настройках силовой линейки, быть может, в особых, более спортивных калибровках ездовой электроники. Но факт остается фактом. Большой семиместный автомобиль буквально "приклеивается" к трассе на высоких скоростях. Идет, точно ледокол, его не сбивают с курса ни воздушные потоки от проезжающих мимо "большегрузов", ни колейность, ни ямы разного калибра.

Подвеска этой модели в российском исполнении может быть только пружинной и пассивной (баз адаптивных амортизаторов), при этом шасси ощутимо зажато в расчете на активную езду по асфальту. В результате ты отдаешь должное выверенным настройкам руля и той живости и породистости, с которой эта машина прописывает виражи. Есть, впрочем, и оборотная сторона.

"Лежачие полицейские" преодолеваются жестковато, а, съехав на разбитую грунтовку, хочется сбросить скорость, потому что машина начинает отрабатывать профиль излишне подробно. Шумоизоляция, практически идеальна на скоростях до 120 км/ч. Но поедешь быстрее - начнет досаждать гул шин. Область колесных арок здесь, пожалуй, главный источник паразитных шумов.

Запаса 254-сильной гибридной установки и штатного полного привода хватает для уверенных и быстрых стартов, есть даже пресловутый эффект утапливания в кресло при разгоне с малых скоростей. Однако если вы выйдете на обгон на трассе и выжмете педель газа в пол, не ждите, что автомобиль унесет вас к горизонту, как какой-нибудь заряженный Porsche или подключаемый трехмоторный гибрид новой волны. Ускорение будет уверенным, но не стремительным.

Об электронных ассистентах

Особый разговор о комплексе электронных ассистентов. Они здесь - плоть от плоти "вольвовские". Комплекс электронных телохранителей следит, чтобы вы не открыли дверь перед проезжающим мимо автомобилем, не позволяет перестроиться в машину, следующую параллельным курсом, просто не давая вам крутить руль в опасном направлении. Без сучка и задоринки работают системы контроля рядности, слепых зон, адаптивный круиз-контроль.

Однако и здесь есть оборотная сторона. Если машины Volvo последних генераций позволяют полностью деактивировать навязчивых поводырей, то в Nordcross 001 они, отключенные, казалось бы, напрочь, "оживают" при перезапуске двигателя. Чем это чревато? Хотя бы тем, что система может не давать перестроится через сплошную без включения сигнала поворота в экстренной ситуации. Вот характерная история, случившаяся во время нашего теста - на большой скорости пришлось экстренно объезжать валявшиеся на асфальте обломки бампера, как видно, после недавней аварии. И что же произошло? Nordcross 001 заартачился и разрешил довернуть руль только после ощутимого и настойчивого усилия с моей стороны. Иными словами, электронная опека в некоторых случаях здесь явно чрезмерная. Как и решение спрятать важные функции куда-то очень глубоко в меню. Там затаились и настройки положения руля, и тонкие настройки электронных систем, и ряд функций мультимедийной системы.

В этом смысле испытуемый демонстрирует классический восточный подход, когда экран медиацентра становится не дублирующим устройством, а основным гаджетом, как личный смартфон. Зато шведский ездовой характер налицо, мотор, можно сказать, боевой и в то же время экономичный (расход по трассе составил порядка 9 л/100 км), эргономика выверенная, ездовой комфорт - высокий.

За автомобиль, демонстрирующий необычный синтез восточного и западного, сегодня просят от 7 130 000 рублей.