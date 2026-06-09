Автоэксперт рассказал, как защитить машину от перегрева

В Москве устновилась жаркая погода. Температура в ближайшие дни может подниматься выше 30 градусов. В такое время важно следить не только за самочувствием, но и за состоянием автомобиля. В жару нагрузка на двигатель растёт, а неисправная система охлаждения может привести к перегреву. Автоэксперт Василий Кисенков в беседе с Авторадио рассказал, что стоит проверить заранее:

"Необходимо следить за техническим состоянием автомобиля, своевременно проходить ТО, и тогда, в принципе, никаких проблем не будет. А касаемо системы охлаждения, её необходимо обслуживать раз в два года или раз в 30—40 тысяч км. Необходимо менять антифриз, промывкой внутри всей системы охлаждения, так как антифриз, а тем более некачественный, может давать неплохой осадок и налёт, из-за чего система охлаждения будет работать неэффективно. И также не забывать мыть радиаторы. Ковёр из пыли и грязи, он не даст охлаждаться мотору, а скорее наоборот, будет мотор нагревать ещё сильнее".

Если вы не по каким-то причинам не успели обслужить автомобиль, эксперт дал несколько советов на этот случай:

"Ну а если вдруг всё-таки случилось так, что вы своевременно не обслужили автомобиль или у вас образовался ковёр на радиаторе и нет возможности промыть радиаторы, в таком случае не нагружайте хотя бы автомобиль мотор. Даже если оказались где-то в пробке, пропекает жара, не надо закрываться в автомобиле и на максимум вырубать кондиционер, потому что, во-первых, вы можете заболеть, а во-вторых, это будет дополнительная нагрузка на мотор, и, соответственно, это может Привести к перегреву двигателя".

Если автомобиль всё-таки перегрелся в дороге, лучше сразу остановиться в безопасном месте и заглушить двигатель. Продолжать движение в такой ситуации опасно: это может закончиться серьёзной поломкой и дорогостоящим ремонтом.