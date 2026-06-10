Эксперт объяснил причины падения цен на Zeekr 9X

В России дилеры и частные продавцы значительно снизили цены на премиальный кроссовер Zeekr 9X, который привозят в страну по схеме параллельного импорта. По словам директора по маркетингу дилерской компании "Авилон" Юрия Блинова, выгода при покупке может достигать нескольких миллионов рублей из-за резкого снижения цен на люксовую модель.

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Блинов в разговоре с "РГ" объяснил, что снижение связано с несколькими факторами: мартовским ростом цен на российском рынке из-за изменения курса валют и техническими проблемами с редукторами. Однако проблему с агрегатом удалось оперативно решить, так как все авторизованные представители бренда меняют их по гарантии. Несмотря на то, что таких случаев было немного, инфлюэнсеры активно распространили информацию о поломках, создав вокруг машины "желтый" пиар.

На данный момент дилеры и альтернативные поставщики сейчас активно борются за каждого клиента, и покупка Zeekr 9X может принести выгоду до 2 млн рублей, что не является разовой акцией. Кроме того, продавцы предлагают дополнительные опции и бонусы.

Ранее "РГ" рассказывала о том, из-за чего в России рухнули продажи китайских автомобилей.