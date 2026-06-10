Какие услуги в автосервисах чаще всего навязывают

Недобросовестные сотрудники ряда автосервисов навязывают водителям ремонт двигателя, коробки передач, рулевого управления и электроники или замену узлов в сборе вместо ремонта одной детали.

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Как рассказал "Газета.Ru" директор по сопровождению партнеров в международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Самойлов, в основном обман происходит там, где клиенту сложнее всего оценить реальный объем работ. Речь идет, прежде всего, о технически сложных и скрытых узлах.

Еще одна распространенная уловка, практикующаяся в основном в небольших сервисах - это навязывание замены узлов в сборе. Например, настоятельно предлагается заменить целиком рулевую рейку или генератор. Между тем, было бы значительно дешевле отремонтировать ту или иную деталь. Нередко клиенту не объясняют причину поломки, не предлагают варианты решения проблемы и не оговаривают наименее затратный вариант.

В крупных сертифицированных сетях, по словам Самойлова, напротив, чаще действуют четкие регламенты, прозрачные прайс-листы и внутренний контроль качества.

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