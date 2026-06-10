Зачем автомобили превратили в гаджет на колесах

Маркетологи и экологическая риторика вытеснили инженерные инновации на второй план, а китайские автопроизводители стремительно захватывают рынок.

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Автомобили прошлого создавали с душой и гордостью, а инженеры стремились к совершенству. Но со временем автопром достиг технологического предела и маркетологи стали главными героями гонки за прибылью. Конкуренция переместилась из моторных отсеков в иллюзорный мир, а экологическая повестка окончательно дискредитировала как "старые" бренды, так и зеленые идеи.

На этот вызов пришел автопром КНР, завоевывающий рынок не за счет совершенства шасси, а превращая машину в смартфон на колесах. Эта концепция нашла отклик у потребителей, уставших от сложных инструментов и ищущих комфорт и развлечения.

Европейские бренды, поверив в свои маркетинговые возможности, начали продвигать зеленые идеи, но это привело к финансовым потерям и дискредитации экологической повестки.

В свою очередь, комфортная жизнь и интеллектуальная среда изменили аудиторию водителей: профессионалы уступают место юным потребителям, ищущим новизну и удобство, желая купить не "злой" суперкар, а уютную гостиную на колесах с диваном и телевизором.

Впрочем, и производители "гаджетов на колесах" сталкиваются с проблемами попадания в актуальный рыночный спрос.

По мнению эксперта "Автовзгляда" Егора Васильева, на сегодняшний день ценность автомобиля определяется не техническими характеристиками, а интеллектом и необычностью. Количество дисплеев, тип процессора и способность решать проблемы при вождении стали главными критериями выбора. Люди перестали учиться новому и свыклись с гаджетами, которые все делают за них.

Индустрия стоит на пороге новой эры, и отчасти можно сказать, что далеко не всем столь резкие изменения в подходе к созданию машин по душе. В большинстве своем мир "бензиноголовых" адептов мощных моторов, "петролхедов" до мозга костей все еще существует, а потому и спрос на настоящие "живые" машины будет жить, несмотря на попытки некоторых компаний полностью убрать их из своей модельной линейки.

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