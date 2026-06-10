Электротранспорт защитят при помощи новой системы пожаротушения

В России появилась новая технология тушения литиевых аккумуляторов, которые являются сердцем современных электрокаров и городского общественного транспорта, включая самокаты. Опрошенные "РГ" эксперты убеждены, что разработка позволит избежать самого неприятного сценария - термического разгона батареи, что в самом худшем случае может привести к пожару.

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Доля машин на электричестве с каждым годом растет. В Петербурге, согласно данным агентства "Автостат", на начало 2026-го насчитывалось больше 16 тысяч экологичных авто, в Калининградской области - 2,2 тысячи, в Ленобласти - 5,3 тысячи.

По данным ГК "АВТОДОМ", за первые три месяца 2026 года в целом по России было зарегистрировано около 2,3 тысячи новых электромобилей. Одновременно с этим расширяется и зарядная инфраструктура: за тот же период в стране открыли 305 новых зарядных станций, доведя их общее количество почти до десяти тысяч.

Дальнейшее увеличение числа электрических устройств неминуемо повышает риски возникновения аварийных ситуаций, что делает появление специализированного метода тушения крайне своевременным для обеспечения безопасности: литий-ионные аккумуляторы имеют свойство нагреваться при высоких температурах.

Новая технология тушения представляет собой однородный жидкий состав с температурой эксплуатации от минус 40 до плюс 50 градусов. Если батарея воспламеняется, то разработка отечественных ученых моментально поглощает токсины, выделяемые горящим литием.

Метод уже опробовали на отечественном "Москвиче" и электробусах КамАЗ, а также на брендах Chevrolet и Nissan. Смесь также протестировали на трех видах аккумуляторов, установленных в электровелосипедах и роботах-доставщиках. Новую систему пожаротушения после апробирования планируют установить на судах, где есть соответствующие батарейные блоки.

Эксперты отмечают, что эта разработка важна не потому, что она решает проблему безопасности лития навсегда, а потому что меняет физику реагирования на возможный термический разгон батареи.

По описанию разработчика, речь идет не о порошке и не о газе, а о жидком огнетушащем составе с ингибиторами окисления. У него заявлены сразу три механизма работы: охлаждение, химическая пассивация и отсечение кислорода. Это как раз тот случай, когда логика технологии совпадает с природой самой аварии: литий-ионный блок опасен не внешним пламенем как таковым, а тем, что внутри ячейки запускается самоподдерживающаяся реакция, - пояснила корреспонденту "РГ" генеральный директор холдинга SNDGLOBAL кандидат физико-математических наук Ольга Квашенкина.

Увеличение числа электрических устройств неминуемо повышает риски возникновения аварийных ситуаций

Обычные средства тушения для батарейных пожаров работают плохо именно в инженерном смысле. При нагреве примерно до 80-90 градусов катод на основе LiCoO2 начинает разлагаться с выделением кислорода, после чего начинается цепная реакция и процесс может перекинуться на соседние ячейки. Проще говоря, батарея горит изнутри. Поэтому вода, пена или стандартный порошок часто гасят видимое пламя, но не всегда останавливают внутренний тепловой разгон и повторное воспламенение.

- В этом смысле сильная сторона новой технологии заключается в попытке закрыть именно внутреннюю химию очага: связать активный металл, создать термостойкую негорючую пленку и нейтрализовать аэрозоли, которые образуются при горении, - заключила Ольга Квашенкина.

По мнению исполнительного директора авторизованного сервисного центра "МастерФикс" Малика Амирова, в регионах Северо-Запада с их суровыми зимами инновационная технология тушения литий-ионных аккумуляторов не просто актуальна, а жизненно необходима. Такие батареи боятся перепадов температур. На морозе их емкость падает, а при резком нагреве (например, в теплом гараже после улицы) риск возгорания увеличивается.

Состав, работающий при минус 40 градусах, это спасение для Мурманска или Архангельска, где пожарные бригады не всегда успевают доехать до места ЧП за десять минут. Похожие технологии уже тестируют в Финляндии на паромах, где батареи горят чаще из-за влажности и холода, - пояснил эксперт.

Перспективы для масштабирования технологии очень высоки, убеждены аналитики рынка. Сегодня этот сегмент активно развивается в СЗФО, что создает постоянный спрос на высокотехнологичные решения.

- В условиях импортозамещения и развития отечественных технологий российские разработки в такой важной отрасли, как безопасность, могут получить поддержку на государственном уровне. Если технология будет успешна в нашей стране, то она может представлять интерес и для зарубежных рынков, где также наблюдается рост использования электротранспорта. Речь идет не только об автомобилях, но также о накопителях энергии для бытового использования, медицинского оборудования, дронов и портативной электроники, - прокомментировал профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев.

Разработка подобных средств открывает новые рыночные ниши для российских производителей и несет в себе значительный потенциал как для повышения безопасности, так и для развития отечественной промышленности.

Справка "РГ"

Среди основных причин возгорания литий-ионных аккумуляторов эксперты выделяют перезаряд (особенно актуально для дешевых устройств), механические повреждения и перегрев, особенно на палящем солнце. Обычные огнетушители не охлаждают батарею, и огонь вспыхивает снова.

Цифра

80 тысяч электромобилей насчитывалось в регионах России по состоянию на март 2026 года.