Экономия на масле может обернуться дорогим ремонтом двигателя

Российские автомобилисты всё чаще отказываются от дорогих моторных масел в пользу более дешёвых альтернатив, чтобы сэкономить на обслуживании автомобиля. Однако такая экономия может обернуться серьёзными последствиями: некачественная смазка способна привести к преждевременному износу двигателя и дорогостоящему ремонту, который обойдётся в разы дороже. Эксперты предупреждают, что использование масел, не соответствующих спецификациям производителя, чревато появлением отложений и снижением ресурса силового агрегата.

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В погоне за выгодой водители всё чаще выбирают бюджетные варианты, игнорируя официальные допуски. По данным участников рынка, продажи дешёвой продукции заметно выросли. Между тем производители указывают на критическую важность своевременной замены масла с правильной вязкостью.

Эксплуатация автомобиля на сомнительном масле может вызвать масляное голодание и закоксовывание колец. В итоге ремонт двигателя или его замена окажутся гораздо затратнее всей суммы сэкономленных средств. Чтобы избежать риска, стоит придерживаться рекомендаций производителя.