Как сэкономить на авторемонте: какие запчасти можно брать неоригинальными

При ремонте автомобиля можно существенно сэкономить, если выбирать неоригинальные запчасти, однако это требует осторожности. Эксперты советуют заменять детали подвески, тормозной системы, а также элементы кузова на качественные аналоги, если оригинальные стоят значительно дороже. При этом важно внимательно изучать репутацию производителя и избегать покупки сомнительных компонентов, от которых напрямую зависит безопасность.

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К примеру, для деталей подвески, таких как рычаги, сайлентблоки и стабилизаторы, многие бренды выпускают достойные варианты по более низкой цене. При покупке масляных, воздушных и топливных фильтров и тормозных колодок аналоги от сторонних производителей часто работают не хуже фирменных при условии, что они произведены известными компаниями на легальном заводе. Аналогичные тормозные диски и барабаны также могут быть разумной заменой.

Что касается кузовных деталей, двухсторонних капотов и дверей, приобретать их оригиналы не всегда оправдано, поскольку они дороги, а качественные неоригиналы при правильном монтаже служат долго. Салонные фильтры и некоторые элементы интерьера можно смело покупать по более привлекательным ценам.

В то же время от некоторых категорий дешевых запчастей лучше отказаться. К ним относится электроника и датчики, которые могут быть некалиброванными и давать сбои, а также компоненты двигателя и коробки передач — при их отказе ремонт обойдется гораздо дороже. Покупать дорогие обвесы, оригинальные шины и световые приборы тоже не рекомендуется, исключение составляют разве что ксенон или светодиоды от малоизвестных фирм. Дорогие стекла можно заменять сертифицированными копиями, и это не влияет на безопасность.