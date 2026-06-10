Водителям объяснили высокие цены на локализованные машины

Россиянам объяснили высокие цены на локализованные машины. Аналитик Сергей Целиков разместил в своем Telegram-канале видео с эпизодом интервью для Ассоциации автомаркетологов.

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«Снизить цену за счет российской локализации невозможно», — заявил эксперт. По его словам, выпуск деталей в России не способен сделать их дешевле, чем в Китае. Причина — колоссальная разница в масштабах. «Что хотим локализовать? Китайский автомобиль. Соответственно, в России надо произвести компонент, запчасть для китайского автомобиля дешевле, чем в Китае. Там этот компонент производится в количестве миллион штук. Здесь мы его будем производить в количестве максимум сто тысяч, а то и 50 тысяч. Но мы этот компонент должны здесь сделать дешевле, чем там», — объясняет Целиков.

Реальная локализация в России ограничивается простыми элементами: бамперами, ковриками, колесными дисками, аккумуляторами и другими подобными вещами. «В развертывании сложного производства на скромном рынке большого смысла нет», — подытожил специалист.

Ранее стало известно, что китайская Chery прекратила в России продажи популярного кроссовера. С официального российского сайта бренда исчезло описание модели Tiggo 8 Pro Max, но официального заявления заявления о завершении реализации автомобиля компания не делала.