В США хотят полностью запретить китайские машины

Республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин предложили законопроект Protecting America from Chinese Cars Act, полностью запрещающий поставки в США автомобилей, автозапчастей и программного оборудования китайского производства.

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"Если пара законодателей добьется своего, продажа и импорт автомобилей китайского производства в США будут не только ограничены, но и запрещены, даже путем завоза из Канады или Мексики", - комментирует Arstechnica.

Речь идет в том числе о запрете на ввоз продукции любого автопроизводителя, в которой китайские компании владеют более чем 15% акций.

Более того, инициируемый запрет распространяется не только на продажу и импорт, но и на временный въезд, например, для туристических поездок.

"Конкретные разрешения могут быть выданы только при строгих условиях, с обеспечением прозрачности и парламентского надзора", - говорится в законопроекте.

На сегодня в США разрешено ввозить электрокары и гибриды из КНР с рядом оговорок. Ввоз такого транспорта также облагается высокими пошлинами.

Больше всего впечатляет аргументация, которую приводят конгрессмены. По их словам, такой запрет необходим в том числе и в целях национальной безопасности.

"Это вопрос экономической безопасности и национальной безопасности, и мы должны предотвратить ввоз в США этих транспортных средств через нашу границу и в наши населенные пункты", - заявила сенатор Слоткин. "Это передвижные системы слежения, способные определять местоположение отдельных водителей, собирать видеозаписи и составлять карты важных объектов инфраструктуры, включая наши военные объекты. Этот законопроект основывается на моем двухпартийном законопроекте "О безопасности подключенных транспортных средств 2026 года" и запрещает въезд в страну полностью готовых китайских автомобилей в любом виде, даже на один день", - добавила законодатель.

Впрочем, местные автопроизводители называют вещи своими именами.

"У Китая достаточно свободных мощностей, чтобы поглотить весь автомобильный рынок США", - говорит Джим Фарли из Ford.

Получит ли спорный законопроект дальнейшее развитие, пока неизвестно. Законопроект Protecting America from Chinese Cars Act находится на стадии рассмотрения и должен пройти несколько этапов одобрения в конгрессе.