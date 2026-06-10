В Belgee прокомментировали информацию о дефиците автомобилей

В компании Belgee прокомментировали информацию о дефиците автомобилей у российских дилеров.

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Так, исполнительный директор по маркетингу Belgee в России Денис Кононов заявил "Российской газете":

"В первую очередь хочу подчеркнуть, что не нужно драматизировать ситуацию. Поставки автомобилей Belgee на российский рынок происходят регулярно, машины распределяются дилерам фактически ежедневно. Но некоторое превышение спроса над предложением, действительно, есть".

Как уточнил руководитель, в моменте определенные цвета и комплектации автомобилей Belgee время от времени могут быть доступны у официальных дилеров только под заказ.

"Связано это в первую очередь с высоким интересом покупателей и востребованностью наших моделей на рынке. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и работаем в направлении увеличения поставок", - добавил Кононов.

По данным аналитического агентства "Автостат", в мае 2026 года в России было реализовано 5 156 автомобилей Belgee. Это на 42,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. По итогам первых пяти месяцев 2026 года реализация бренда выросла на 72,4%, до 23 721 единицы.

Как добавили "РГ" в пресс-службе белорусской марки, в настоящее время на заводе Belgee в Жодине идут работы по строительству современного цеха штамповки. В нем будут выпускать кузовные панели для производимых на предприятии автомобилей Belgee и Geely. Площадь нового цеха составит более 5000 кв. м, в нем разместят прессовую линию и участок хранения штампов, рядом построят склад готовой продукции. На сегодня отштампованные панели приходят на СП из Китая.

В компании не исключают, что новые мощности после их введения в строй, предположительно в 2027 году, позволят улучшить наметившуюся ситуацию с дефицитом моделей Belgee на российском рынке.

Напомним, в Жодине сегодня выпускают три модели автомобилей Belgee: седан S50 (седан), кроссоверы X50+ и X70.