Перечислены особенности обслуживания электрокаров

Россиянам объяснили особенности обслуживания электрокаров. В отличие от машин с двигателями внутреннего сгорания, электромобили проще в части механики, но электротехника и программное обеспечение устроены сложнее. Об этом Константин Ершов.

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Эксперт отметил, что электрокар имеет меньше деталей, склонных к поломкам. В нем отсутствует сложная трансмиссия, выхлопная система, турбины, системы охлаждения ДВС, не нужно масло. Да и электродвигатель конструктивно проще, а многие узлы почти не требуют регулярного вмешательства.

Но есть и обратная сторона, на которую обратил внимание СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов. Массивная батарея делает машину тяжелее на несколько сотен килограммов, а мгновенный доступ к большому крутящему моменту ускоряет износ ходовой части и шин, отметил эксперт. Подвеска нуждается в большем контроле, а покрышки с особой маркировкой приходится менять чаще.

«Кроме того, раз в несколько лет необходимо обновлять особый диэлектрический антифриз в контуре охлаждения батареи, так как литий-ионные ячейки крайне чувствительны к температурному режиму», — подчеркнул специалист.

Заместитель генерального директора по VIP-направлению группы компаний «Автодом» Роман Тимашов добавил, что современным электромобилям необходимо регулярное обновление ПО. Эта процедура, аналогичная обслуживанию гаджетов, устраняет ряд вопросов, возникающих при постоянной эксплуатации.

Ранее американский Chrysler объявил об отзыве более 17 тысяч минивэнов Pacifica Hybrid 2020–2022 модельных годов. В компании пояснили: элементы аккумуляторов могут разрушаться изнутри, что способно вызвать неконтролируемый саморазогрев и пожар.