Помогает ли аэрография от угона авто

Если угонщик нацелен на определённую машину, его не остановит её особый внешний вид на дороге, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.

«Противодействовать угону автомобиля практически невозможно. Всё зависит от степени вовлечённости и заинтересованности угонщика», — поделился он.

По его словам, никакие «секреты, геопозиции, спутники и прочее» не спасают, если есть интерес к конкретному автомобилю.

«Сказать, что какой-то автомобиль не интересен для угонщика можно только в том случае, если его невозможно продать. Или он уже старый по возрасту, с некачественными запчастями», — отметил он.

Также угон теряет смысл, если он становится слишком дорогостоящим из-за эффективности противоугонных систем, добавил эксперт.

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