Помогает ли аэрография от угона авто

Автоэксперт Попов: аэрография — не гарантия от угона машины
Если угонщик нацелен на определённую машину, его не остановит её особый внешний вид на дороге, рассказал в беседе с RT автоэксперт Дмитрий Попов.
«Противодействовать угону автомобиля практически невозможно. Всё зависит от степени вовлечённости и заинтересованности угонщика», — поделился он.
По его словам, никакие «секреты, геопозиции, спутники и прочее» не спасают, если есть интерес к конкретному автомобилю.
«Сказать, что какой-то автомобиль не интересен для угонщика можно только в том случае, если его невозможно продать. Или он уже старый по возрасту, с некачественными запчастями», — отметил он.
Также угон теряет смысл, если он становится слишком дорогостоящим из-за эффективности противоугонных систем, добавил эксперт.
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