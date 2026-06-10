Почему лимит ОСАГО превратился в фикцию

Автоюрист Шакуров: Многие страховщики не имеют действующих договоров с СТОА.

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Лимит, установленный двенадцать лет назад, сегодня превратился в фикцию, а страховщики нашли способ переложить растущие расходы на плечи автовладельцев. Почему недавнее решение высшей судебной инстанции фактически освобождает страховые компании от ремонта и как это изменит правила игры для миллионов водителей?

В соответствии с законом «Об ОСАГО» каждый автовладелец обязан застраховать свою гражданскую ответственность. При этом также каждый автовладелец рано или поздно может оказаться вовлечён в ситуацию, связанную с дорожно‑транспортным происшествием. Как пояснил в комментарии RuNews24.ru автоюрист Тимур Шакуров, в момент ДТП ключевая забота пострадавшего собственника автомобиля сводится к двум принципиальным вопросам: какова будет фактическая стоимость восстановительного ремонта и какая сторона возьмёт на себя финансовое бремя его покрытия.

Эксперт отмечает, что закон «Об ОСАГО» гарантирует пострадавшему право обратиться в страховую компанию — с требованием организовать восстановительный ремонт либо выплатить денежную компенсацию в пределах установленного лимита, составляющего 400000 рублей. Ранее судебная практика складывалась таким образом, что даже при превышении стоимости ремонта над лимитом страховая организация не могла безосновательно отказать в его проведении: пострадавший имел возможность через суд взыскать сумму фактически понесённых или планируемых расходов.

«Однако в последнее время наметилась новая тенденция: некоторые страховые компании стали инициировать требование доплат от клиентов на покрытие расходов, выходящих за рамки установленных лимитов. Дополнительную сложность создаёт тот факт, что многие страховщики не располагают действующими договорами с СТОА, которые бы чётко регламентировали соответствие ремонтных работ законодательным требованиям, — из‑за чего впоследствии возникают претензии страхователей к срокам и качеству проведённых работ».

На фоне стремительного роста цен на автомобильные запчасти конституционное определение от 26 мая 2026 года фактически освобождает страховщика от обязанности организовывать восстановительный ремонт транспортного средства. Полагаю, что предшествующая судебная практика во многом подготовила правовую почву для принятия данного конституционного решения. При этом установленный ещё двенадцать лет назад лимит в 400000 рублей сегодня утратил актуальность с точки зрения реальной рыночной стоимости ремонтных работ.