Круговое движение по ПДД: знаки и правила

Перекресток с круговым движением — это один из самых сложных участков дороги. В правилах дорожного движения (ПДД) нет отдельного пункта, который посвящен кольцевому движению, поскольку такие участки считаются лишь частным случаем перекрестков. Однако проезд по ним все-таки имеет свою специфику. «Лента.ру» рассказывает, как организовано движение по кругу на перекрестках России, объясняет основные правила проезда по «кольцу» в 2026 году.

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Что такое перекресток с круговым движением

Круговое движение (или кольцевое движение, перекресток с круговым движением) — это тип организации дорожного движения, при котором транспортные средства движутся вокруг центрального острова в одну сторону.

Основная задача круговых перекрестков — повысить пропускную способность дорог за счет непрерывного движения и снизить вероятность заторов и пробок в городе

Весной 2023 года в России вступило в силу постановление правительства, внесшее изменения в Правила дорожного движения. Среди этих изменений были и обновленные правила проезда перекрестков с круговым движением, которые которых действуют и в 2026 году.

«В ПДД нет определения перекрестков с круговым движением, — напоминает в беседе с «Лентой.ру» юрист Григорий Берлин. — Законодатель считает их частным случаем обычных перекрестков, и в пункте 1.2 ПДД дается только их общее определение: перекресток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне».

На таких перекрестках движение осуществляется только в одну сторону, в России — это движение против часовой стрелки Григорий Берлин юрист

Основные правила проезда на круге

«На подъезде к такому перекрестку устанавливаются специальные дорожные знаки приоритета, — продолжает эксперт. — Водитель на кольце должен обращать на них внимание, чтобы узнать, по какой дороге он движется. У водителя на главной дороге всегда преимущество. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропустить нужно тех, кто уже движется по кругу».

Знаки кругового движения

Перекрестки с круговым движением считаются опасными участками дороги, поэтому при подъезде к ним и на них самих устанавливается специальные знаки. В беседе с «Лентой.ру» специалист по гражданскому праву, юрист Илья Прудников рассказал об их особенностях:

предупреждающий знак 1.7 «Пересечение с круговым движением» — белый треугольник с красной каймой и черными стрелками внутри — устанавливается непосредственно перед выездом на перекресток с круговым движением; предписывающий знак 4.3 «Круговое движение» — три белые стрелки на синем фоне — устанавливается непосредственно перед въездом (въездами) на перекресток или площадь с движением по кругу; знак приоритета 2.1 «Главная дорога» — желтый ромб с белой каймой — устанавливается перед началом главной дороги, а также перед каждым перекрестком; знак дополнительной информации 8.13 «Направление главной дороги» — белый квадрат с изображением перекрестка, где жирная черная линия указывает направление главной дороги, а тонкая — второстепенной, — устанавливается под знаком «Главная дорога»; знак приоритета 2.4 «Уступи дорогу» — перевернутый белый треугольник с красной каймой — устанавливается перед перекрестком или пересечением проезжих частей; знак особых предписаний 5.15.1 «Направления движения по полосам» — синий прямоугольник со схемой полос и стрелками разрешенных направлений (прямо, направо, налево или разворот), устанавливается непосредственно перед перекрестком или над проезжей частью (или на расстоянии 50 метров от перекрестка).

Правила проезда круговых перекрестков

«Перекрестки с круговым движением бывают регулируемыми и нерегулируемыми, — объясняет Григорий Берлин. — Проезд по ним регулируется пунктом 13 ПДД. Основное отличие между такими перекрестками — в правилах въезда и съезда».

Как использовать поворотники на круге В беседе с «Лентой.ру» специалист по гражданскому праву Илья Прудников рассказал, когда и как нужно использовать сигналы поворота при проезде перекрестка с кольцевым движением: въезд — включить правый поворот, поскольку въезд на кольцо по сути — это поворот направо; движение против часовой стрелки — выключить поворотник сразу после въезда, если полоса движения не меняется, при перестроении в левую полосу включить левый сигнал; съезд — заблаговременно включить правый поворот, поскольку выезд с кольца возможен только из крайней правой полосы.

Регулируемый перекресток

На регулируемых перекрестках очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, продолжает Берлин. Основные правила проезда на таком перекрестке следующие:

жесты регулировщика отменяют сигналы светофора и требования знаков приоритета (в том числе 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу»); сигналы светофора отменяют действие знаков приоритета; запрещается выезжать на перекресток, если впереди пробка; при наличии предписывающего знака 4.3 «Круговое движение» выезд на перекресток разрешен с любой полосы; на кольце можно ехать по любой полосе, а при перестроении действуют обычные правила; съезжать можно только из крайнего правого ряда, если другое не разрешено знаком 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Нерегулируемый перекресток

Нерегулируемый перекресток — это пересечение дорог, на котором очередь проезда определяется только дорожными знаками, а при их отсутствии — правилом «помехи справа». Кроме того, въезжающий всегда уступает дорогу.

Кстати, если светофор выключен или мигает желтым, то такой перекресток тоже считается нерегулируемым.«С 1 марта 2023 года, когда вступили в силу правительственные поправки, на нерегулируемых перекрестках действуют простые правила, поясняет Берлин:

если знаков нет, то главный тот, кто едет по кругу, въезжающий водитель должен уступать дорогу; при въезде под знак «Главная дорога» преимущество имеет въезжающий.

Штрафы на круге

Эксперты «Ленты.ру» назвали основные штрафы, грозящие нарушителям ПДД на перекрестке с круговым движением. Согласно статье 12.13 КоАП:

выезд налево трактуется как выезд на встречную полосу — 7500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев; повторный выезд на встречку — 7500 или лишение прав на год; выезд на перекресток в случае образовавшегося затора — 1000 рублей; отказ уступить дорогу автомобилю, имеющему преимущсетво, — 1000 рублей; несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — предупреждение или 750 рублей.

Большинство штрафов, полученных за нарушения на круговых перекрестках, можно оплатить со скидкой в размере 25 процентов. Она действует в течение 30 дней с момента вынесения постановления о нарушении. Оплатить штраф можно через Госуслуги, онлайновые банковские приложения или непосредственно в отделениях банков.

Льготная оплата не применяется, если:

управление автомобилем осуществляется в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; повторная езда на незарегистрированном автомобиле; повторное превышение скорости на 40 и более километров в час; повторный проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика; повторный выезд на встречную полосу.