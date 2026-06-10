Почему моторные масла дорожают: как мировая нестабильность влияет на российский рынок

Российский рынок моторных масел очевидно живет не только по законам внутреннего спроса. На стоимость конечного продукта влияют базовые масла, пакеты присадок, курс валют, логистика и глобальная конъюнктура нефтяного рынка. Даже если производство находится в России, удорожание сырья или сбои в поставках почти неизбежно отражаются на рознице.

За последние 12-24 месяца основное давление на себестоимость в сегменте моторных масел оказывали две позиции: базовые синтетические масла и пакеты присадок. По оценке участников рынка, рост цен на отдельные сырьевые позиции доходил до 50%. Это важная цифра, потому что именно эти компоненты формируют основу продукта и во многом определяют его итоговую стоимость.

При этом рынок масел остается заметным по объему. По оценке Mordor Intelligence, в 2024 году российский рынок моторных масел составил около 470,22 млн литров, а к 2031 году может вырасти до 487,05 млн литров. Это почти нулевая динамика, которая объясняется перестройкой рынка: уходом западных OEM-производителей после 2022 года, изменением цепочек поставок и перераспределением долей между участниками рынка в связи с нынешней ситуацией на ближнем Востоке.

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Что именно давит на себестоимость?

Если разложить цену моторного масла на составляющие, становится понятно, почему она чувствительна к внешним шоковым ситуациям. Базовое масло занимает основную часть объема продукта, а пакеты присадок отвечают за моющие, антиокислительные, противоизносные и другие свойства. Именно поэтому рост цен на нефть, изменения в нефтехимии и перебои в цепочках поставок быстро отражаются на себестоимости.

По данным отраслевых комментариев, до 2022 года свыше 80% пакетов присадок на российском рынке приходилось на глобальных поставщиков – Lubrizol, Infineum, Afton Chemical и Chevron Oronite. Их часто называют «большой четвёркой». Рынок начал перестраиваться: часть поставок была ограничена, а производителям пришлось пересматривать логистику и закупочную стратегию.

Именно поэтому рост цен на сырье – это не абстрактная сводка из новостей, а прямое последствие для покупателя. В марте 2026 года, например, эксперты предупреждали, что на фоне скачка нефтяных котировок моторные масла в России могут подорожать на 5-15%, а европейская продукция – даже на 15-30% в зависимости от категории.

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Отражается ли рост цен на качестве?

Для производителей ключевая задача – удержать рецептуру, не удешевляя ее за счет компонентов, а значит, сохранить стабильные характеристики масла. Именно так формируется доверие к бренду: не через демпинг, а через предсказуемый результат в двигателе. При этом локализация производства с сохранением строгой рецептуры сохраняет наличие товара и снижает зависимость от внешней логистики.

«То, что дорожает себестоимость производства и компонентов, на которых делается масло по специальным допускам, это не значит, то что мы переходим на другие альтернативные варианты для удешевления стоимости. Нам приходится брать на себя часть повышения операционной себестоимости этого продукта, а часть отражается в цене на полке. Для того, чтобы управлять операционной себестоимостью нужно, чтобы она была статичная, хотя бы на коротком промежутке времени. Раньше мы коротким промежутком времени считали 6-8 месяцев, сейчас это всего месяц. Например, за первый квартал себестоимость подорожала на 32%. Из них 15-17% мы компенсируем из маржи компании и оптимизируем затраты на процессы, которые никак не влияют на качество продукта. Это тяжелые большие решения, которые приходится принимать, чтобы рост цен не отыгрывался полностью на потребителе, а рецептуры и технологии оставались прежними. Сейчас вообще глобально перед производителями стоит задача на оптимизацию затрат производства не в ущерб качеству продукта. Например, путем привлечения инвестиционных проектов и помощи в виде государственных субсидий. Мы живем на волатильном рынке, но все равно стараемся фиксировать цены. Еще один из путей – инвестирование в страховые запасы, в свой емкостной парк, формирование запасов хотя бы на период от полугода до года,» – комментирует руководитель бренда премиальных смазочных материалов и технических жидкостей для современных автомобилей Tamashi Константин Ожогин.

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Как устроена локализация?

Для рынка локализация важна не только как вопрос патриотичной упаковки, но и как способ повысить устойчивость поставок. Чем короче цепочка, тем проще управлять запасами, сроками и себестоимостью. При этом сама по себе локализация не должна менять итоговый продукт, если технология и рецептура жестко зафиксированы.

В России локализованы не все этапы производства масел, но значительная часть цепочки уже работает внутри страны. Например, уже локализованы производство части базовых масел и тары, однако пакеты присадок и еще часть базовых масел по-прежнему закупаются за рубежом. Это типичная для отрасли модель: локальный выпуск с опорой на импортные высокотехнологичные компоненты.

Многие локализованные бренды используют независимые блендинговые площадки, а производство ведется по утвержденным рецептурам и внутренним стандартам СТО, в нем прописаны физико-химические параметры, которым продукт должен соответствовать. На каждой позиции указывается соответствие международным требованиям API, ACEA, ILSAC или OEM-спецификациям, а контроль качества проходит в несколько этапов.

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Как сохраняют качество после трансформации рынка?

Один из главных вопросов потребителя звучит так: как российское производство может сохранять международный уровень после ухода части зарубежных брендов? Ответ в логике производственной системы. Если завод уже умеет работать по конкретной рецептуре, если сохранены технологи, лабораторный контроль и стандарты, то смена бренда на канистре сама по себе не меняет качество «внутри».

«Мировые бренды и так производились на российских площадках. Производство масла – это определенная технология, она передается блендинговой площадке, которая варит масло. В России несколько площадок отвечают всем мировым стандартам и были сертифицированы, например группой компаний BP (British petroleum) и ExxonMobil. Все наши производства, на которых производится Tamashi, были аккредитованы еще до 2022 года мировыми лидерами, которые и так производились на этой площадке. Штат технологов и рядовых сотрудников блендинговых площадок никогда не состоял из экспатов, он состоял из наших российских специалистов, которые закончили наши университеты, но при этом получали знания от западной школы, обучаясь в их внутренних университетах и по внутренним программам повышения квалификации. У нас, например, главный технолог из ExxonMobil. И на сегодняшний день команда сохранена,» – подчеркнул руководитель бренда Tamashi.

Что означает «международные стандарты»?

В контексте моторных масел это означает соответствие требованиям отраслевых институтов и стандартов – API, ACEA, ILSAC, а также OEM-допускам автопроизводителей. Если продукт производится по этим спецификациям, это дает понятную рамку для оценки его применимости.

На все масла сохраняется внутренний стандарт организации – СТО. На каждый вид масла есть утвержденная рецептура, отклонения от нее недопустимы. Именно это и есть основа качества, а не просто словосочетание «по международным стандартам» на упаковке.

Есть и отдельный сегмент масел для автоспорта, где компании не заявляют соответствие допускам, а честно указывают только класс вязкости SAE. Это хороший пример прозрачной продуктовой логики: если продукт сделан под особую задачу, его не пытаются искусственно «вписать» в универсальные допуски.

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А что на практике?

Производитель сначала берет запломбированный куб с пакетом присадок, затем смешивает его с базовым маслом и загустителем, после чего отправляет готовый продукт в лабораторию и проверяет, отработал ли пакет присадок так, как было заявлено.

Такая схема объясняет, что качество моторного масла – это не только происхождение бренда, но и то, насколько точно производитель соблюдает рецептуру, контролирует входящее сырье и проверяет результат после смешения. То есть локальный выпуск может быть качественным, если корректно выстроен технологический процесс.

Санкции безусловно повлияли на операционную себестоимость, но не на качество. Рынок действительно стал дороже и сложнее, но это не равно ухудшению конечного продукта, если производитель сохранил доступ к нужным сырьевым позициям и контролю качества.

Что важно знать потребителю?

Для автомобилиста главный практический вывод такой: подорожание масел в России – это не каприз отдельных брендов, а следствие глобальных процессов. Удорожание базовых масел, присадок, логистики и валютных компонентов не может не сказаться на цене конечного продукта.

При этом локализация производства работает как амортизатор: она помогает удержать наличие товара и уменьшить зависимость от внешней логистики. Но сохранить привычное качество можно только при одном условии – если производство идет по фиксированной рецептуре, с понятным сырьем и жестким контролем.