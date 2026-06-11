Названы самые популярные в России кредитные автомобили с пробегом

По итогам мая 2026 года наибольшим спросом среди автомобилей, приобретаемых в кредит, пользовались модели марки Kia. Их доля составила 13% от общего объема кредитных сделок на рынке автомобилей с пробегом. На втором месте расположилась Lada с долей 11%, третью позицию занял Hyundai (10%). Об этом "Российской газете" рассказали эксперты автомобильной системы Pango Cars.

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Средняя сумма автокредита при покупке автомобиля с пробегом в мае составила 1,25 млн рублей. Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам достигла 22,1% годовых.

Наиболее востребованными среди покупателей остаются автомобили возрастом около девяти лет. В мае чаще всего в кредит приобретались машины 2017 года выпуска. Такой выбор объясняется оптимальным балансом между стоимостью покупки, затратами на обслуживание и прогнозируемым остаточным ресурсом автомобиля.

Лидерами модельного рейтинга стали Kia Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris. Эти автомобили традиционно сохраняют высокую популярность благодаря доступности запасных частей и сервисного обслуживания, высокой ликвидности на вторичном рынке и предсказуемой остаточной стоимости.

Возрастная структура спроса свидетельствует о сохранении тренда на рациональное потребление. Автомобили в возрасте от 5 до 10 лет сформировали крупнейший сегмент рынка, обеспечив 29% всех продаж. Еще 27% пришлось на машины возрастом от 10 до 15 лет. Таким образом, более половины покупателей сегодня ориентируются прежде всего на стоимость владения и практичность, а не на минимальный возраст автомобиля.

Структура спроса по ценовым сегментам подтверждает высокий интерес к доступным предложениям. Наиболее востребованным оказался диапазон от 500 тыс. до 1 млн рублей, на который пришлось 31% всех сделок. Еще 21% покупателей выбрали автомобили стоимостью до 500 тыс. рублей, что свидетельствует о сохранении устойчивого спроса в бюджетном сегменте. На автомобили стоимостью от 1 млн до 1,5 млн рублей пришлось 19% продаж. Сегмент от 1,5 млн до 2 млн рублей занял 15% рынка, а доля сделок с автомобилями стоимостью свыше 2 млн рублей составила 13%.

Несмотря на сохраняющийся высокий уровень процентных ставок, структура спроса показывает, что покупатели продолжают рассматривать более дорогие автомобили с пробегом как альтернативу новым машинам, стоимость которых остается существенно выше. Это поддерживает спрос в сегменте автомобилей стоимостью свыше 1 млн рублей и способствует сохранению активности на рынке автокредитования.