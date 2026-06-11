Есть ли у вас машина? Это решает многое: как авто влияет на свидания и отношения

Исследование Mamba и СберАвто: 33% девушек не рассматривают партнера без машиныДавно прошли те времена, когда автомобиль воспринимался исключительно как средство передвижения. Сегодня это, по сути, визитная карточка, которая может рассказать о привычках, характере и даже ценностях человека. Эксперты из сервиса онлайн-знакомств Mamba и СберАвто решили разобраться,насколько сильно наличие авто влияет на романтическую привлекательность, что бесит в чужой манере вождения и как выглядит идеальное свидание с автолюбителем. Взгляды мужчин и женщин на автомобиль партнера, мягко говоря, не совпадают. Большинство парней (почти 80%) признались: есть у девушки своя машина или нет – им абсолютно все равно, это никак не сказывается на желании знакомиться. У девушек же картина зеркальная. Только 21% готовы встречаться с мужчиной без авто, 46% надеются, что он им все-таки обзаведется, а целых 33% вообще не рассматривают кандидата, если у него нет личного транспорта. Интересно, что у машин для мужчин и женщин совершенно разная символика. Для большинства опрошенных барышень (64%) автомобиль – это прежде всего свобода. Еще 55% видят в нем готовность помочь и подвезти в любой момент. Признаки статуса и успеха тоже важны: каждая пятая считает наличие авто показателем состоятельности партнера, 22% связывают его с уверенностью, и 18% – с надежностью. Парни же смотрят на женщин за рулем куда прозаичнее. Для 44% мужчин наличие машины у девушки – это мобильность, для 33% – практичность, для 28% – независимость. Уверенность в себе заметили 26%, а вот воспринимать ее через призму стиля, статуса и амбиций готовы лишь по 12% респондентов. Романтики тут явно меньше. Автомобиль напрямую влияет и на восприятие привлекательности. Правда, снова с перекосом: 40% женщин признаются, что мужчина с машиной кажется им симпатичнее. Среди мужчин такого мнения придерживаются лишь 10%. Для 52% парней авто у девушки – просто приятный бонус, не более того. Марка автомобиля тоже играет роль. Для 55% мужчин абсолютно неважно, на чем ездит их избранница. Если же предпочтения есть, то фаворитами становятся практичные модели без понтов (17%), а также японские и премиальные марки (по 15%). А вот девушки оказались куда разборчивее: только 28% сказали, что бренд авто не принципиален. Остальные имеют четкие запросы: 37% хотят премиум, 29% – японские автомобили, 24% – большие внедорожники и пикапы. Стиль вождения – это, по сути, еще одна анкета. Женщины ценят спокойствие за рулем (67%), вежливость к другим водителям (36%) и аккуратность (32%). Их главные «красные флаги» – агрессивные перестроения «шашками», бесконечные гудки и ругань. Мужчины тоже голосуют за спокойствие (48%), но сильнее всего их раздражает телефон в руках (58%) и агрессия на дороге (42%). Что такое идеальное первое свидание с автолюбителем Дорога – отличный тест на совместимость, причем бесплатный. Женщины считают, что за рулем лучше всего видно реакцию на стресс (57%) и чувство юмора (46%). Мужчины же в первую очередь оценивают легкость в общении (38%) и поведение в нештатных ситуациях (34%). Кстати, фото в дорогой тачке на аватарке – так себе идея. Почти половина опрошенных (48% мужчин и 51% женщин) считают это попыткой пустить пыль в глаза. Привлекательными такие снимки кажутся лишь 17% и 11% соответственно. Зато сама поездка может стать удачным сценарием: 39% парней считают автомобильное свидание романтичным, а еще 34% готовы использовать машину, чтобы за один вечер посетить несколько мест. В целом исследование показало: автомобиль – это не столько способ впечатлить, сколько возможность узнать человека поближе. Совместная поездка дает понять, насколько комфортно вам будет не только в дороге, но и в отношениях. В опросе участвовали более 2500 человек со всей России с 27 мая по 2 июня 2026 года.