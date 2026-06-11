Какие приборы запрещено оставлять в машине в жару

С наступлением лета многие автовладельцы столкнулись не только с вышедшим из строя кондиционером, но и другими неприятностями. Одной из таких проблем является оставленные в салоне автомобиля вещи, которые могут стать причиной возгорания и пожара.

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Особенно это касается баллончиков с красками и смазками, которые многие любят ставить в центральный подстаканник. При нагревании эти устройства могут выделять горючие газы, что может привести к взрыву.

В качестве примера портал "Автовзгляд" приводит случай из Читы, где забытый в машине пауэрбанк стал причиной пожара. Устройство загорелось под прямыми солнечными лучами, что привело к летальным последствиям для транспортного средства. Дело в том, что при нагревании аккумулятора до 50-70 градусов запускается цепная реакция, последствия которой крайне печальны.

Важно помнить, что любое устройство с батарейкой, будь то фонарик или портативный "пускач", может взорваться при перегреве. Это не автомобильный аккумулятор, который устойчив к высоким температурам, а обычная батарейка, которая может выйти из строя при повышении температуры.

Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо проводить регулярную уборку в машине. Лишние приборы, которые не используются ежедневно, следует убирать из салона. Если такой возможности нет, можно использовать сумку-холодильник, чтобы защитить устройства от перегрева.

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