Чем китайские авто превосходят европейские и японские

Китайский автопром за последние десять лет прошел путь, на который европейским и японским производителям потребовались десятилетия. Если еще недавно китайские автомобили воспринимались как более доступная альтернатива известным брендам, то сегодня ситуация меняется. В массовом сегменте многие китайские модели уже предлагают решения, которые либо отсутствуют у конкурентов, либо доступны только в более дорогих комплектациях. Об этом "Российской газете" рассказал основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган.

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"Одним из главных преимуществ китайских автомобилей стала скорость внедрения новых технологий. Европейские и японские производители традиционно работают по длинным циклам обновления модельного ряда. Разработка платформы, тестирование и вывод автомобиля на рынок могут занимать пять-семь лет. Китайские компании действуют значительно быстрее. Многие производители обновляют программное обеспечение автомобилей дистанционно, а новые версии моделей появляются через два-три года после предыдущих. Для покупателя это означает более современный автомобиль без необходимости ждать очередного поколения машины.

Особенно заметно преимущество китайских брендов в сфере цифровых технологий. Сегодня водитель массового китайского кроссовера зачастую получает большой мультимедийный экран, цифровую приборную панель, голосовое управление, камеры кругового обзора, встроенную навигацию и дистанционное управление функциями автомобиля через мобильное приложение. У европейских и японских конкурентов аналогичный набор оборудования нередко встречается лишь в более дорогих комплектациях или моделях более высокого класса.

Отдельного внимания заслуживает интеграция автомобиля со смартфоном. Китайские производители изначально создавали свои автомобили для поколения пользователей мобильных сервисов. Многие функции, начиная от дистанционного запуска двигателя и заканчивая контролем состояния автомобиля, доступны через приложение. В ряде случаев владелец может удаленно открыть автомобиль, включить климат-контроль, проверить уровень заряда аккумулятора или местоположение машины. Для современного пользователя такие возможности постепенно становятся стандартом повседневной эксплуатации.

Серьезные изменения произошли и в области систем помощи водителю. Еще несколько лет назад адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, автоматическое торможение перед препятствием и интеллектуальные ассистенты парковки считались атрибутами премиального сегмента. Сегодня многие китайские автомобили предлагают подобные решения уже в базовых или средних комплектациях. Для массового покупателя это означает повышение безопасности без необходимости существенно увеличивать бюджет покупки.

Еще одно направление, где китайские производители добились значительного прогресса, связано с электромобилями и гибридными технологиями. Китай является крупнейшим рынком электромобилей в мире, а высокая конкуренция внутри страны заставляет компании постоянно совершенствовать свои разработки. В результате многие китайские производители накопили уникальный опыт в создании батарей, электрических силовых установок и программного обеспечения для управления энергопотреблением. Сегодня ряд китайских моделей демонстрирует запас хода и эффективность, сопоставимые с показателями признанных мировых лидеров отрасли.

Существенным преимуществом китайских производителей является высокий уровень вертикальной интеграции. Многие компании самостоятельно производят аккумуляторы, электродвигатели, электронные компоненты и программное обеспечение. Такая модель позволяет быстрее внедрять инновации, снижать зависимость от поставщиков и оперативно реагировать на изменения рынка. Европейские производители зачастую используют более сложные производственные цепочки, что увеличивает сроки вывода новых технологий.

Интересно, что китайские бренды начали активно конкурировать и в области качества интерьера. Еще недавно именно отделка салона считалась слабым местом китайских автомобилей. Сегодня многие модели предлагают мягкие материалы, качественную сборку, продуманную эргономику и уровень оснащения, который раньше ассоциировался исключительно с автомобилями более высокой ценовой категории. Для покупателя это означает более комфортную эксплуатацию без значительной переплаты за бренд.

Большое внимание китайские компании уделяют шумоизоляции и комфорту пассажиров. Производители понимают, что для большинства владельцев автомобиль является прежде всего средством ежедневного передвижения. Поэтому значительные ресурсы направляются на улучшение плавности хода, снижение уровня шума в салоне и повышение общего уровня комфорта. Во многих независимых сравнительных тестах современные китайские кроссоверы демонстрируют показатели, которые еще несколько лет назад были характерны преимущественно для автомобилей более дорогого сегмента.

Отдельным фактором успеха стала способность китайских производителей быстро учитывать запросы покупателей. Европейские и японские бренды традиционно ориентируются на глобальные стандарты и унифицированные решения для разных рынков. Китайские компании зачастую действуют более гибко, адаптируя автомобили под конкретные потребности потребителей. Это касается как программного обеспечения, так и состава комплектаций, набора опций и функциональности мультимедийных систем.

Нельзя не отметить и скорость принятия решений внутри китайских корпораций. Многие компании сохранили структуру управления, позволяющую оперативно менять стратегию развития и внедрять перспективные разработки. В автомобильной отрасли, где технологии обновляются все быстрее, этот фактор становится серьезным конкурентным преимуществом. Пока одни производители согласовывают изменения между многочисленными подразделениями, другие уже выводят обновленные решения на рынок.

При этом говорить о полном технологическом превосходстве китайского автопрома над европейскими и японскими производителями пока преждевременно. Европейские бренды по-прежнему обладают сильными позициями в области управляемости, инженерных решений, долговечности отдельных компонентов и многолетнего опыта производства автомобилей. Японские компании сохраняют репутацию лидеров по надежности и качеству силовых агрегатов. Однако именно в массовом сегменте разрыв между производителями стремительно сокращается.

Фактически сегодня покупатель все чаще сравнивает не бренд и страну происхождения автомобиля, а набор технологий, уровень оснащения и удобство эксплуатации. По этим параметрам многие китайские автомобили уже способны конкурировать на равных с традиционными лидерами мирового рынка. Более того, по ряду направлений, связанных с цифровизацией, подключенными сервисами, пользовательским интерфейсом и скоростью внедрения инноваций, китайские производители уже задают тренды, которые вынуждены учитывать их европейские и японские конкуренты.

Главная причина такого успеха заключается в том, что китайский автопром перестал догонять мировых лидеров и начал формировать собственную технологическую повестку. Еще несколько лет назад производители из Китая изучали лучшие зарубежные практики и стремились приблизиться к ним. Сегодня многие решения сначала появляются именно в китайских автомобилях, а уже затем становятся частью глобального рынка. Для потребителя это означает расширение выбора, ускорение технологического прогресса и появление новых стандартов оснащения, которые постепенно становятся нормой для всей автомобильной отрасли", - отметил эксперт.