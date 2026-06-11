Как распознать битую машину при покупке

Автодом перечислил пять явных признаков кузовного ремонта при покупке авто. При осмотре подержанного автомобиля потенциальному покупателю стоит обратить внимание на несколько деталей, которые выдают кузовной ремонт. О том, как распознать битую машину, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

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По словам специалиста, прямые признаки аварийного прошлого — это свежий антикор, следы шпатлёвки (похожие на пыль), а также «опыл» — капли краски на молдингах, фарах или стёклах. Должен насторожить и разнотон, то есть разница в оттенках между соседними деталями кузова, например дверью и крылом. Правда, у пластиковых бамперов цвет может немного отличаться от металлических частей даже с завода — это не считается дефектом.

Также эксперт советует проверить заводские швы: неравномерное нанесение герметика — плохой знак. Для сравнения лучше осмотреть правую и левую стороны кузова или найти аналогичную машину. Ещё один явный маркер — следы откручивания на болтах капота, крыльев и дверей.

Косвенно на ремонт указывают неравномерные зазоры между деталями, туго закрывающиеся двери, а также трещина на лобовом стекле без видимого скола от камня. Если вы заметили один или несколько таких признаков, стоит заказать профессиональную диагностику.

Тимашов подчеркнул: незначительный и качественно выполненный ремонт не страшен. Однако от покупки лучше отказаться, если автомобиль официально признавался непригодным к восстановлению, имеет изменённую геометрию кузова или сработавшие подушки безопасности, а восстанавливали его кустарными методами с б/у запчастями.