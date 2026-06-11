Водители стали реже обращаться за ремонтом в автосервисы

Лето - самое время привести машину в порядок. Традиционно с наступлением теплых дней автомобилисты принимаются за техобслуживание, однако сейчас прежней активности нет. Хотя автопарк неуклонно стареет, за последний год клиентский поток в СТО заметно снизился.

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"С начала года количество обращений уменьшилось на четверть", - сообщили в сетевом автосервисе Омска.

Одна из главных причин - в том, что содержать машину становится все дороже. По данным интернет-сервиса "Auto.ru", в 2025 году, по сравнению с предыдущим, стоимость запчастей и расходников увеличилась в среднем на 15-25 процентов. Поэтому даже плановое техобслуживание базовых моделей стало обходиться на треть дороже и достигло 15-17 тысяч рублей в год.

- При этом у СТО появились новые статьи расходов. Помимо выросшего НДС, это обязательная маркировка, требующая дополнительного оборудования и сотрудников. Упрощенная система налогообложения, прежде работавшая без ограничений, более чем вдвое снизила планку годового оборота для предпринимателей. Кадровый дефицит стимулирует рост зарплаты, а высокая ключевая ставка и жесткие банковские условия тормозят развитие. Так что для объективного роста цен есть все основания, - утверждает автоэксперт Максим Сергеев.

Тем временем, по данным "Автостата", в минувшем году средний возраст автомобилей в стране достиг пятнадцати с половиной лет. Так что потребность в ремонте должна расти. Тем не менее автосервисы не только начинают простаивать, но и закрываются. За последний год их число снизилось на шесть процентов. А автомобильный бизнес начал перемещаться в тень, где о гарантиях качественного ремонта речи уже не идет.

Впрочем, траты водителей растут и по другим официальным статьям. За последний год на десять процентов подросло ОСАГО, на пятнадцать - страхование по системе "каско". Расходы среднестатистического автомобилиста только на топливо достигли десяти-пятнадцати тысяч рублей в год. Как следствие, люди стали экономить и меньше ездить. По данным сервиса "Cбериндекс", кривая потребительских расходов на ГСМ пошла вниз.

В какую сумму сейчас обходится содержание автомобиля?

Эксперты портала banki.ru составили калькуляцию основных ежегодных трат, необходимых для эксплуатации среднестатистической легковой машины с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил и пробегом в двадцать тысяч километров в в год. В перечень вошли: транспортный налог (десять тысяч рублей), ОСАГО (семь тысяч), топливо (97 тысяч), два сервисных техобслуживания для замены масла в двигателе и фильтров (20 тысяч), замена шины, включая сезонную (10-20 тысяч рублей). Плюс парковка, проезд по платным трассам, штрафы (10-30 тысяч рублей).

В итоге годовые затраты на содержание легковой машины при самых скромных подсчетах могут составить 154-184 тысячи рублей, или 13-15 тысяч в месяц. При оформлении "каско" расходы вырастут еще на 20 тысяч. По данным "Автостата", пять лет назад содержать машину было на 40 процентов дешевле.

Тем временем

В России потребительские цены на автомобильное топливо растут едва ли не каждую неделю. Согласно Росстату, с начала этого года бензин подорожал на 4,77 процента. Так, на 1 июня его средняя стоимость по стране составила 67,83 рубля. Литр Аи-92 стоил 64,17 рубля, Аи-95 - 69,78, Аи-98 - 94,42 рубля.

Справка "РГ"

По данным Госавтоинспекции, по состоянию на 1 января 2026 года в РФ зарегистрировано 68 миллионов транспортных средств (легковых машин, автобусов, грузовиков). Почти 70 процентов из них - старше десяти лет. Это на треть больше, чем годом ранее. Самые старые - автомобили отечественных марок - 18,7 года. Самые молодые - китайских брендов со средним возрастом 4,9 года.