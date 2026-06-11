Ситидрайв запустил приоритетную линию для пользователей в случае ДТП

Для того, чтобы попасть в приоритет необходимо позвонить по телефонам горячей линии в своем городе и слушать подсказки робота-оператора. После выбора нужного пункта, время ожидания ответа составит от 5 до 10 секунд. Если же пользователь обращается по другому вопросу, то оператор вернет его на общую линию. Таким образом сервис оказывает дополнительную поддержку пользователям в стрессовой ситуации.

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«Ситидрайв активно развивает инструменты для поддержки пользователей: не так давно мы запустили чат прямо в приложении, чтобы сократить время ожидания при обращении на почту и сделать формат общения еще удобнее. Теперь мы выделяем приоритетную линию в случае ДТП, чтобы каршероводы знали о том, что помощь придет еще быстрее», — отмечает Виктор Андреенков, руководитель департамента клиентского опыта в Ситидрайве.

Ситидрайв — полноценная платформа для автомобилистов, объединяющая все необходимые сервисы в одном приложении. Пользователи могут выбрать автомобиль любого класса и уровня комфортности из автопарка, насчитывающего 18 000 автомобилей, доступного в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре.