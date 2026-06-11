Брак заднего редуктора выявили почти у 20 процентов Zeekr 9X в России

Владельцы флагманских кроссоверов Zeekr 9X жалуются на работу заднего редуктора, который отвечает за функционирование полного привода. Хозяева автомобилей 2025 года выпуска вынуждены надолго оставлять свои транспортные средства в сервисных центрах.

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Поломку можно устранить за 300 тысяч рублей. Специалисты заваривают треснувшие корпуса, однако гарантий на такую работу они не дают. Еще один путь решения — покупка и установка нового узла. Стоимость работ начинается от 850 тысяч до почти полутора миллиона рублей. Однако главная проблема заключается в длительности ожидания запчасти.

На данный момент в сервисах стоят около 300 машин. Это примерно 20 процентов от всего объема Zeekr 9X, которые были завезены в Россию. Всего в страну доставили две тысячи таких кроссоверов, передает Life.ru.

Автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов предупредил о вреде тополиного пуха для машин. По его словам, он может засорить радиатор автомобиля, что приведет к дорогостоящему ремонту.