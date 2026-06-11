Эксперты расскажут о состоянии российского авторынка

Стали известны спикеры форума «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег».

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17 июня в Москве, на Ленинской Слободе, соберутся более двух десятков экспертов авторынка. Организатором выступает агентство «АВТОСТАТ», а стратегическим информационным партнёром стало издание «За рулем». Место встречи – Loft Hall #2 по адресу: ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 11.

Традиционно всё начнётся с большой аналитики. Исполнительный директор агентства Сергей Удалов обещает детально разобрать, что сейчас творится на вторичном авторынке – без прикрас и с точными цифрами.

Первый поток отдали под коммерцию и финансы. Александр Мякинников из Pango Cars объяснит нюансы комиссионной торговли подержанными машинами. Представитель Т-Банка Максим Романовский затронет финансирование склада дилера. А Виталий Киселев (РОАД) вместе с Александром Цыпиным (консалтинговая компания «Стратегия дела») поделятся взглядом на бизнес-модели в сегменте коммерческого транспорта с пробегом.

Второй поток целиком посвящён сервису. Участвуют Илья Плисов («ЕвроАвто» и Союз автосервисов), Виталий Кравец (Индекс) и Александр Пахомов (Союз автосервисов). Они поговорят о том, как поменялись способы привлечения клиентов, куда движется рынок автосервисов, что выбирают владельцы машин и зачем вообще нужна сертификация СТО.