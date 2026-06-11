Приостановлены ли поставки автомобилей Seres в Россию

В Сети появилась информация, что поставки автомобилей бренда Seres в Россию приостановлены. "Российская газета" обратились за комментарием к официальному дистрибьютору китайской марки в РФ - "МБ Рус". Вот что нам ответили:

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"МБ Рус" поддерживает с Seres регулярный диалог в рамках действующего дистрибьюторского договора. В настоящее время дилерская сеть обеспечена достаточным количеством автомобилей, доступных для реализации. Обе стороны активно занимаются поиском наиболее эффективных подходов к дальнейшему развитию марки на российском рынке. Конкретные детали стратегии пока находятся в стадии проработки. О любых серьезных нововведениях мы сообщим представителям СМИ своевременно, как только появится соответствующая возможность", - отметили в компании.

Там также рассказали, как обстоят дела с выходом на российский рынок кроссовера M9.

"Начало реализации модели M9 - ключевой этап для укрепления позиций бренда на российском рынке. В настоящий момент автомобиль проходит требуемую адаптацию к локальным особенностям, что предполагает комплекс обязательных действий. Такая деятельность требует особой тщательности, особенно при отработке инновационных технических решений. Как только все подготовительные этапы завершатся, мы незамедлительно оповестим об этом. Работы ведутся силами китайских коллег", - рассказали в "МБ Рус".

В России официально продают следующие кроссоверы Seres: Seres M5 по цене от 5 800 000 рублей и Seres M7, который стоит от 6 090 000 рублей.