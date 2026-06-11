Эксперт предупредил, что в жару авто может не открыться

Автомобильный эксперт Евгений Жучков рассказал, что в жаркую погоду брелок автомобиля может перестать реагировать на нажатия из-за перегрева батарейки. Он объяснил, что при высокой температуре химические процессы внутри аккумулятора ускоряются, что приводит к более быстрому расходу заряда и увеличению саморазряда даже в состоянии покоя. Также материалы, отвечающие за выработку энергии, быстрее изнашиваются, что снижает емкость батарейки и дальность действия ключа.

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Если батарейка теряет заряд, брелок будет откликаться все медленнее, и водителю придется сильнее нажимать на кнопку для открытия автомобиля. При "тепловом ударе" брелок может сразу перестать работать, что может напугать водителя. Эксперт в разговоре с "Известиями" посоветовал не сразу менять батарейку, а подождать, пока она охладится и снова заработает. Если батарейка на жаре часто отключается, а по срокам годности должна функционировать исправно, замену откладывать не стоит.

Жучков отметил, что при покупке батарейки для автомобильного брелока важно обратить внимание на ее состав. Для автомобильных брелоков обычно используются батарейки типа CR2032, но элементы питания одного и того же формата могут существенно различаться по составу и характеристикам

Еще один риск, с которым батарейка в автомобильном ключе может столкнуться в жаркую погоду, нарушение герметичности корпуса. При повышении температуры внутри элемента питания растет давление, и если корпус недостаточно надежен, это может привести к утечке электролита, повреждению контактов и электронных компонентов ключа.

Чтобы снизить вероятность протечки, некоторые производители усиливают корпус батареек U-образным укреплением. Такая конструкция повышает прочность элемента питания и помогает сохранять герметичность при перепадах температур и длительном хранении. Обычно информация об использовании такой технологии указана на упаковке батарейки.

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