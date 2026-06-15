Как буква R в автомобильной задаче из ОГЭ вводит учеников в заблуждение

Сейчас все ученики 9-х классов сдают ОГЭ - основной государственный экзамен по разным предметам. Меня, как автомобилиста, заинтересовало задание, касающееся шин. Его даже автомобилисту со стажем непросто решить. А что делать школьнику?

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Итак, задач там на эту тему много. Например, посчитать радиус колеса с учетом шины, а также пробег шины при том или ином размере. Все это было бы несложно, если бы условия были реальными. Но, увы, в самой задаче есть подвох.

Итак, для примера, маркировка колеса: 205/60 R16. Но это маркировка, а не размер колеса. К размеру относятся только цифры. 205 - ширина протектора в миллиметрах. 60 - это высота протектора в процентах от ширины протектора. R16 - это вообще из другой области. Такое обозначение говорит о том, что диаметр диска колеса - 16 дюймов. А буква "R" - это обозначение того, что используются радиальные шины.

Радиальные и диагональные шины различаются укладкой волокон. В одном случае они идут вдоль движения, в другом - по диагонали. Кстати, если бы в задании использовалась буква "D", то ее также можно было бы посчитать обозначением, что число указывает на диаметр. На легковушках чаще используются радиальные шины.

Но в условиях задач для пятнадцатилетних подростков, которые еще в принципе не изучали особенности управления транспортом, а также маркировки шин, буква "R" выглядит как подстава.

Надо сказать, что в задаче о расчете диаметра колеса, есть и другой подвох. Несложно подсчитать, сколько в миллиметрах будет 60% от 205 мм. Несложно перевести дюймы в миллиметры. Но надо учесть, что высота протектора есть с двух сторон от диска. Так что для получения диаметра, к дюймам, переведенным в миллиметры, придется прибавить две высоты протектора.

А вот буквы, взятые из маркировки шин, надо исключить. Поскольку они просто вводят учеников в заблуждение. К размерности шин они отношения не имеют.