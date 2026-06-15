Почему в машине пахнет бензином и когда это смертельно опасно

Эксперт Алексей Ревин: 5 причин запаха бензина в салоне автомобиля и способы их устранения.

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Запах бензина в салоне автомобиля – это не просто дискомфорт. На жаре это прямая угроза жизни и здоровью. Топливо легко воспламеняется, и лучше не ждать, пока ситуация станет критической.

Причин может быть несколько, и многие из них вполне решаемы. Но если вы унюхали бензин в салоне, разбираться нужно сразу.

Причина 1. Канистра в багажнике

Чаще всего виновата банальная канистра. Обычно ее возят «на всякий случай» – для генератора, газонокосилки, лодочного мотора или квадроцикла на даче.

Совет тут простой. Наливать бензин нужно аккуратно. Если горючее попало на наружную стенку канистры – сразу вытирайте бумажной салфеткой и выбрасывайте ее. Ни в коем случае не кладите грязную тряпку в багажник.

Проблема может быть и в плохо завернутой пробке горловины бензобака.

Причина 2. Недавно поменяли топливный модуль или фильтр

Когда снимаете топливный модуль с бака, обязательно осмотрите и, по возможности, сразу замените прокладку.

Топливный модуль установлен в отверстие бака на резиновой прокладке. Может потечь она...

...а могут шланги, отходящие от бака.

Если в салоне пахнет – это первое, на что стоит обратить внимание, после канистры в багажнике, конечно.

Причина 3. Наливная труба или бак

На старых автомобилях может потечь резиновая наливная труба бензобака или проржаветь насквозь стальной бак.

У Honda Jazz (на фото) бак установлен под передними сиденьями. Потекшая прокладка модуля бензонасоса сразу после заправки «под горлышко» проявилась лужей на асфальте.

Причина 4. Трубки под капотом, адсорбер

Бензин подается к двигателю под довольно большим давлением, превышающим 3 бара. Соответственно, любая трещинка на напорной магистрали вызовет утечку и запах. Это очень опасно. Ехать дальше нельзя.

Трубки адсорбера и сам адсорбер тоже могут треснуть, но давления там большого нет.