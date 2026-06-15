Чем занимался этот огромный советский «пылесос на колесах»?

«За рулем» напомнил о вакуумно-уборочной машине В-63 60‑х годов.

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Аэродромная вакуумно-уборочная машина В‑63 – это, фактически, огромный пылесос образца 60‑х годов. Изначально для него использовали шасси КрАЗ‑219, позднее – КрАЗ‑257.

Машина удаляла с поверхности пыль, песок, частички бетона, камни и даже какие-то мелкие детали от аэродромной техники. Ее бункеры вмещали около 700 л мусора.

За один час работы машина очищала до 12 500 кв. м дорожного полотна. Ширина полосы подметания составляла 2,5 м. Рабочая скорость – примерно 3–6 км/ч, транспортная – до 40 км/ч. В кабине помимо органов управления установкой располагалась радиостанция для связи с диспетчером.