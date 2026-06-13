Рекордная жара летом — нужно ли лить более вязкое масло и правда ли, что присадки сворачиваются?

Нам обещают необыкновенную жару этим летом. Эксперты говорят, что в моторах с турбиной температура масла в поддоне может достигать 130°C. В связи с этим у наших читателей возник ряд вопросов. Например, при какой температуре сворачиваются пакеты присадок в маловязких маслах и наступает металлический износ? Есть ли смысл летом заливать более вязкое масло, если часто приходится стоять в пробках («городской режим»)? За разъяснениями мы обратились к специалистам.

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Сергей Макаров, руководитель отдела развития продаж смазочных материалов в компании ГК «Авторусь», развеял байку о том, что присадки на жаре портятся. Современные пакеты присадок не сворачиваются и не выпадают в осадок, они рассчитаны на очень высокие температурные нагрузки. Металлический износ деталей в двигателе может произойти только в случае разрыва масляной пленки при локальном перегреве. А локальный перегрев может случиться только при неисправностях двигателя или критической выработке ресурса смазочного материала.

Константин Ершов, технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей Rossko:

– Современное моторное масло рассчитано на работу в очень широком диапазоне температур, поэтому для исправного двигателя переход на более вязкое масло только из-за летней жары обычно не требуется. Если производитель рекомендует, например, масло 0W-20 или 5W-30, лучше придерживаться этих допусков независимо от сезона. Критичным является не столько абсолютная температура масла, сколько сохранение его свойств при длительных нагрузках. Качественные современные масла сохраняют стабильность даже при температурах свыше 120-130°C, которые действительно могут возникать в турбированных двигателях в пробках или при активной езде. Деградация пакета присадок и ускоренное окисление базы и падение щелочного числа происходят постепенно и обычно связаны не с разовым перегревом, а с систематической эксплуатацией в тяжелых условиях и превышением интервалов замены. Использование более вязкого масла без рекомендаций производителя может привести к ухудшению циркуляции смазки, особенно при холодных пусках, и не всегда обеспечивает дополнительную защиту двигателя. Для автомобилей, которые большую часть времени проводят в городских пробках, можно рассмотреть сокращение межсервисного интервала на 30-50%, поскольку такой режим считается тяжелым с точки зрения нагрузки на масло.

Дмитрий Спиров, представитель бренда XIM (производитель смазочных материалов в Тверской области), отмечает, что, увидев в прогнозе погоды аномальную жару, человек вряд ли поедет на сервис менять масло в двигателе. А вот сделать ряд простых вещей при высокой температуре за бортом просто необходимо. Прежде всего, открыть капот, достать щуп и проверить уровень масла. Удивительно, но 90% автолюбителей даже не вспоминают об этом простом и надежном средстве диагностики. Что касается масла, то проблемы обычно возникают не по вине масла как такового, а в большей степени по вине самого водителя. Очень часто это: «хотел подешевле мировой бренд и купил подделку». Некачественная база и присадки могут привести к серьезным проблемам с двигателем даже при обычной эксплуатации.

*** Резюмируя все вышесказанное отметим, что в целом не стоит бояться жары, если вы залили качественное масло, соответствующее допускам и требованиям производителя.

Следуйте трем простым правилам: следите за уровнем, заливайте качественное масло, соответствующее допускам и вовремя посещайте автосервис.